GLOW 3: annunciata la data della première su Netflix

GLOW 3 arriverà su Netflix in estate e un video annuncia la data prevista per il debutto dei nuovi episodi: il 9 agosto.

I dieci episodi inediti, di cui sono state condivise anche alcune foto, mostreranno le protagoniste esibirsi in uno spettacolo dal vivo che andrà in scena a Las Vegas, dando così il via a un capitolo inedito della storia delle determinate wrestler.

Ispirata all'omonimo show degli '80, GLOW racconta la storia di Ruth Wilder (Alison Brie), un'attrice disoccupata di Los Angeles che trova la sua ultima chance per entrare nello Star-System nel mondo tutto glitter e fibra sintetica del wrestling femminile. Oltre a lavorare con 12 disadattate di Hollywood, Ruth deve anche affrontare Debbie Eagan (Betty Gilpin), un'ex attrice di soap-opera che ha lasciato il lavoro per avere un bambino, per poi scoprire che la sua vita non era affatto perfetta come sembrava. E al timone c'è Sam Sylvia (Marc Maron), un regista di B-movie senza futuro, che ora guida un gruppo di donne nel mondo del wrestling.

Ecco il promo che annuncia la data della première:

Le prime foto ufficiali:

GLOW 2: le splendide signore del wrestling, ancora più splendide