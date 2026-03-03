Gloria - Il ritorno: trama, cast e durata del film con Sabrina Ferilli, stasera su Rai 1

Non avrà una seconda stagione completa, la sua fortunata miniserie, in compenso Gloria e Sabrina Ferilli tornano stasera su Rai 1, in prima serata e in prima visione, con un film per la TV che chiude le avventure dell'ex diva

A due anni dalla miniserie che l'ha vista protagonista per tre serate, Sabrina Ferilli torna stasera su Rai 1, alle 21:30, con quella simpatica canaglia di Gloria Cicalone, detta Grandi. L'occasione è il film per la TV che metterà fine alle avventure televisive dell'ex diva.

Gloria - Il ritorno: la trama completa del film

Gloria . Il ritorno: Sabrina Ferilli in un primo piano

Dopo aver inscenato una grave malattia pur di tornare sotto i riflettori, Gloria Grandi ha ottenuto l'effetto opposto: invece della ribalta, il carcere. In attesa di giudizio, l'ex diva è costretta a confrontarsi con le conseguenze delle proprie azioni, che hanno colpito non solo la sua carriera, ma soprattutto la sua famiglia. Come se non bastasse, una biografia non autorizzata minaccia di riportare alla luce il suo passato nel quartiere romano del Tufello, riaprendo ferite mai davvero rimarginate.

Gloria affronta la caduta con l'atteggiamento di sempre, come se si trattasse dell'ennesimo ostacolo da superare con astuzia. Ma il confronto con le altre detenute, così lontane e al tempo stesso sorprendentemente simili a lei, incrina la sua apparente indifferenza e la costringe a fare i conti con le proprie origini, che per anni ha cercato di nascondere. Inizia così un percorso di "ritorno a casa", fisico e simbolico, fatto di incontri inattesi e momenti di verità.

Una volta terminata la custodia cautelare, Gloria prova a ricostruire un equilibrio tra sedute di psicoterapia imposte dal tribunale, lavori socialmente utili nel quartiere da cui era fuggita e tentativi, spesso goffi, di riconquistare l'affetto dell'ex marito Alex e della figlia Emma. Per la prima volta, l'obiettivo non è tornare sulla cresta dell'onda, ma riconciliarsi con il proprio passato e accettare le proprie fragilità.

Sabrina Ferilli guida ancora una volta il cast di Gloria

Gloria . Il ritorno: Sabrina Ferilli in una scena

Diretto da Giulio Manfredonia (Fausto Brizzi resta come co-autore del soggetto), Gloria - Il Ritorno riporta Sabrina Ferilli sul piccolo schermo con uno dei suoi personaggi migliori.

Accanto a lei ci sono volti vecchi e nuovi: c'è ancora Sergio Assisi, l'ex marito Alex, e torna anche Emanuela Grimalda nei panni dell'ormai ex assistente Iole. Luca Angeletti è il fratello di Gloria, Sergio, mentre Martina Lampugnani è la figlia Emma.

Tra le new entry ci sono Pino Strabioli, che interpreta il dottor Rummo, lo psicoterapeuta imposto a Gloria dal giudice Bernardo Pace, interpretato da Francesco Arca. Nel cast c'è anche Claudia Gerini: una piccola apparizione, ma molto significativa, nei panni della "Bella del Tufello".

Quanto dura e come guardare il ritorno di Gloria

Gloria . Il ritorno: Sabrina Ferilli in un frame

Il TV Movie sulla nuova avventura dietro le sbarre di Gloria Grandi dura 130 minuti. Con inizio previsto alle 21:30, dopo la puntata di Affari Tuoi, il film terminerà alle 23:40, quando la linea passerà a Porta a Porta.

Gloria - Il ritorno sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda televisiva oppure on demand.