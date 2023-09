Gli Sporcelli, Netflix svela la prima immagine dell'adattamento animato di Roald Dahl in arrivo nel 2025

Continua il sodalizio tra Netflix e le opere di Roald Dahl, questa volta declinato sotto forma di film animato che porterà sul piccolo schermo la storia de Gli Sporcelli (The Twits in lingua originale), di cui ci è stata mostrata una prima immagine.

Arrivano Gli Sporcelli

"Se ci guardiamo intorno, possiamo renderci conto che non sono infrequenti le persone brutte o cattive o sporche: ma ci sono anche persone insieme cattive, sporche e brutte, come gli Sporcelli. Sembrerebbe poco interessante occuparsi di loro, e invece no. Gli Sporcelli hanno un'indole malvagia e fanno scherzi orribili: come quando la signora Sporcelli mise il suo occhio di vetro nel boccale di birra del marito, per fargli sapere che lo teneva sempre sotto controllo! Fortunatamente, gli Sporcelli non sono inesauribili nelle loro trovate, e alla fine, sia pure in modo del tutto involontario, rimangono vittime della loro stessa cattiveria..." recitava la sinossi del libro scritto sul finire degloi anni '70 da Roald Dahl, ed edito in Italia da Salani.

L'opera dell'autore britannico sarà trasposta per il piccolo schermo da Phil Johnston (Ralph Spacca Internet) assieme a Katie Shanahan e Todd Demong, con una sceneggiatura di Johnston e Meg Favreau.

Il film, segnala anche l'Hollywood Reporter, seguirà "i disgustosi Mr. e Mrs. Twit, proprietari di un altrettanto disgustoso e pericoloso parco dei divertimenti, Twitlandia. Quando i Twit diventeranno due figure estremamente potenti in città, due coraggiosi orfani e una famiglia di animali magici saranno costretti a superare in furbizia i Twit per poter salvare la propria dimora".

Dichiara Johnston: "Gli Sporcelli era il mio libro preferito da ragazzino. Adoro i Twit e i loro orribili trucchetti. Adoro il fatto che non siano consapevoli di sé stessi e manchino totalmente di igiene e decenza umana. E amo questo film perché cdi ricorda che ai tipi come i Twit, le cui emozioni di default sono rabbia e vendetta, non può essere permesso di vincere nel mondo reale".

Gli Sporcelli a.k.a. The Twits arriverà nel 2025 su Netflix .