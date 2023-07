Roald Dahl, il museo commenta l'antisemitismo dello scrittore: 'è innegabile e indelebile'

Il Roald Dahl Museum ha rilasciato una dichiarazione che condanna i commenti antisemiti del celeberrimo autore, riconoscendo che il suo "razzismo è innegabile e indelebile". Il museo britannico ha espresso il proprio sostegno nei confronti delle scuse pubblicate nel 2020 dalla famiglia Dahl e dalla Roald Dahl Story Company a proposito delle opinioni antisemite di Dahl riguardo alle persone ebree.

Sebbene il museo non ripeta pubblicamente le dichiarazioni antisemite di Dahl, mantiene una registrazione delle sue scritture e dichiarazioni nella collezione del museo per evitare che vengano dimenticate. Dal 2021, il museo ha collaborato con diverse organizzazioni, tra cui il Board of Deputies of British Jews, il Jewish Leadership Council, il Community Security Trust e l'Antisemitism Policy Trust, per fornire un percorso di formazione al proprio personale.

Il museo ha espresso il proprio impegno nel continuare ad ascoltare e a dialogare al fine di esplorare i modi in cui l'organizzazione possa contribuire ulteriormente a combattere l'odio e il pregiudizio, sostenendo esperti che già lavorano in questo settore, in particolare all'interno della comunità ebraica.

Sebbene il razzismo di Dahl faccia parte del suo lascito, il museo crede fermamente nel potenziale positivo e duraturo delle sue opere. Roald Dahl, figura di spicco della letteratura per ragazzi del XX secolo, è noto per numerosi lavori adattati in film e serie televisive.

Tuttavia, gli ultimi anni della sua vita sono stati segnati da controversie a causa dei seguenti commenti: "Esiste un tratto nel carattere ebraico che provoca animosità, forse è una sorta di mancanza di generosità nei confronti dei non ebrei", e ancora: "Gli Stati Uniti sono totalmente dominati dalle grandi istituzioni finanziarie ebraiche e non osano sfidare gli israeliani. Sono certamente anti-israeliano e sono diventato antisemita. È sempre la stessa vecchia storia: sappiamo tutti che gli ebrei controllano i media - cosa molto intelligente da fare - ecco perché il presidente degli Stati Uniti deve vendere tutta questa roba a Israele."