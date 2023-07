Gli ospiti: il trailer del film indipendente di Svevo Moltrasio

La lunga attesa è finita. In attesa di un lancio in sala e on demand dopo la pausa estiva, è stato diffuso il trailer de Gli ospiti, primo film diretto da Svevo Moltrasio.

Come mostra il trailer, la black comedy corale unisce toni da commedia a momenti cupi, come nella cifra stilistica dell'autore romano, qui al suo debutto nel lungometraggio di finzione. Prodotto dallo stesso Svevo Moltrasio insieme a Simone Bracci con Renaissance Produzioni, il trailer non svela troppo del film, ma ci fornisce un assaggio del racconto, ovvero la strana serata che capita a dieci persone, 9 amici e 1 sconosciuto, in un casale fuori città: tra tuoni e corrente che salta, chi di loro non è l'intruso?

Gli Ospiti è stato realizzato grazie ad una riuscita campagna di crowdfunding che ha raggiunto i 100mila euro, cifra importante, ma comunque esigua per un lungometraggio. Oltre allo stesso Moltrasio, Gli Ospiti si è avvalso di un cast di attori emergenti, tra cui Giulia Bolatti, Leonardo Bocci e Simona Di Bella, oltre a Chiara Tomei, Federico Lima Roque, Paola Moscelli e Giorgia Narcisi. Completano il gruppo i compagni di avventure della serie Ritals, ovvero Federico Iarlori e Quentin Darmon. La distribuzione è prevista per l'autunno.