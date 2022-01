Gli Aristogatti: il film live-action ispirato al classico animato Disney è in fase di sviluppo

Il film animato Gli Aristogatti sarà uno dei prossimi titoli Disney ad avere un adattamento live-action, progetto attualmente in fase di sviluppo.

Gli Aristogatti sarà il prossimo classico del cinema d'animazione della Disney ad avere un adattamento live-action.

Il progetto è attualmente in fase di sviluppo e il sito Deadline ne ha condiviso i primi dettagli, tuttavia non è ancora emerso se sarà destinato al grande schermo o a Disney+, come accaduto con Lilli e il Vagabondo.

A scrivere la sceneggiatura della nuova versione del film Gli Aristogatti saranno Will Gluck, coinvolto anche come produttore tramite la sua Olive Bridge Entertainment che ha portato al successo i lungometraggi di Peter Rabbit, e Keith Bunin.

Il cult animato degli anni '70 raccontava la storia di una famiglia di gatti che è destinata a ereditare un'enorme somma di denaro dall'anziana proprietaria, suscitando la gelosia del maggiordomo della donna che decide di rapirli e cercare di ucciderli. Duchessa e i suoi gattini verranno però aiutati dal gatto di strada Romeo, cercando quindi di tornare a casa.

Il film è diventato uno dei titoli più amati dai fan della Disney grazie al mix di personaggi indimenticabili, musica jazz e umorismo.