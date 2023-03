Gli Aristogatti: Questlove sarà il regista della nuova versione che unirà live-action e animazione

Gli Aristogatti torneranno sugli schermi con un film che unirà riprese live-action e animazione, la cui regia è stata affidata ad Ahmir "Questlove" Thompson.

Il filmmaker ha vinto l'Oscar nella categoria Miglior Documentario un anno fa e si metterà ora alla prova con un progetto di finzione grazie alla collaborazione con Walt Disney Studios.

Thompson sarà coinvolto anche come produttore della nuova versione del cult Gli Aristogatti e si occuperà della supervisione della musica.

La sceneggiatura sarà invece firmata da Will Gluck e Keith Bunin.

Il film si baserà sul classico animato degli anni '70 con al centro una famiglia di gatti di Parigi che sono scelti dalla propria padrona come suoi eredi dopo la sua morte. Quando il maggiordomo della donna lo viene a sapere, l'uomo cerca di liberarsi dei gatti. Duchessa e i suoi gattini dovranno quindi unire le forze con un gatto randagio per tornare a casa.

Questlove è un membro della band The Roots e ha debuttato come regista in occasione del documentario Summer of Soul, dedicato al festival del 1969 di Harlem. Il progetto ha conquistato il Gran Premio della Giuria al Sundance Film Festival nel 2021 e si è poi aggiudicato l'Oscar.