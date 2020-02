Gli anni più belli: Pierfrancesco Favino fa l'imitazione di Gabriele Muccino (VIDEO)

Da giovedì scorso nelle sale è arrivato il nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli, con Pierfrancesco Favino protagonista insieme a Claudio Santamaria e Kim Rossi Stuart. Lo stesso Favino ha improvvisato un'imitazione di Muccino in un video che ha divertito lo stesso regista, che per il suo ultimo lavoro ha ricomposto quel trio che insieme fece parte del cast principale di Romanzo criminale nel 2005, per la regia di Michele Placido.

Con l'accento e la parlata tipica di Gabriele Muccino, Pierfrancesco Favino ricorda ai fan l'uscita del film:"Niente, oggi esce Gli anni più belli al cinema; è un film molto emozionante, c'è un cast molto bello, c'è Pierfrancesco Favino, c'è Micaela Ramazzotti, c'è Kim Rossi Stuart, c'è Claudio Santamaria. I ragazzi sono veramente bravissimi, bravissimi, è un film molto emozionante e che noi abbiamo messo il cuore nel farlo e ringrazio tutti quanti e spero che vi piaccia. Grazie a tutti".

Gli anni più belli racconta la storia di quattro amici fraterni sin dai tempi dell'infanzia: Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo. In un arco narrativo che raggiunge i quarant'anni, il film racconta le loro vite, i loro successi e i loro fallimenti, in una società italiana che si modifica continuamente.

Il cast del film, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione del film Gli anni più belli, comprende oltre a Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, Nicoletta Romanoff e Francesco Acquaroli.