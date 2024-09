Glenn Close è una nonna nel primo teaser di The Summer Book

Glenn Close è la protagonista del film The Summer Book, di cui è stato condiviso il nuovo teaser che la mostra nella parte di un'artista e nonna che si avvicina alla nipote dopo una tragedia.

Il progetto è un adattamento del romanzo per adulti scritto nel 1972 da Tove Jansson, che ha creato i Moomin.

I primi dettagli del film

Il film The Summer Book è stato diretto da Charlie McDowell e vede Glenn Close recitare accanto alla giovanissima emergente Emily Matthe. Nel cast c'è anche Anders Danielsen Lie nel ruolo del padre della ragazzina.

Nel lungometraggio si vedranno i tre personaggi mentre trascorrono la loro estate in una piccola isola finlandese, esplorando la natura e parlando di ogni cosa tranne dei loro sentimenti legati alla morte della madre della bambina e dell'affetto reciproco.

Glenn Close, recitazione fatale: cinque grandi ruoli di una "cattiva" irresistibile

Le prime immagini

Il film è co-prodotto da Helsinki Filmi e Case Study Films, la casa di produzione fondata da McDowell e da sua moglie Lily Collins.

The Summer Book debutterà al London Film Festival e sarà poi distribuito in Finlandia il 31 gennaio 2025.

Il teaser, condiviso in esclusiva da Deadline, mostra la ragazzina e la nonna mentre parlano delle loro capacità di tuffarsi e nuotare, mostrando anche brevemente il padre, che era rimasto nell'abitazione situata sull'isola.

Ecco il video:

Glenn Close, recentemente, è stata protagonista di un film dall'atmosfera molto diversa. The Deliverance, prodotto per Netflix, era infatti un horror. Il film, distribuito in streaming, ha al centro una famiglia che vive nell'Indiana e che è tormentata da eventi soprannaturali e demoniaci che portano loro e la loro comunità a credere che la loro casa sia in realtà un portale per l'inferno.