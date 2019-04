Glenn Close tra i protagonisti di Hillbilly Elegy, diretto da Ron Howard

Glenn Close sarà una delle protagoniste di Hillbilly Elegy, il nuovo film diretto dal regista Ron Howard.

Il progetto verrà prodotto per Netflix e si basa sull'autobiografia di J.D. Vance, raccontando il sogno americano attraverso la storia di tre generazioni di una stessa famiglia, narrata dal membro più giovane, ovvero uno studente di legge a Yale che è obbligato a tornare nella città in cui è nato.

Glenn Close avrà la parte della nonna del protagonista del film e reciterà accanto ad Amy Adams, la cui presenza è stata confermata in precedenza.

La sceneggiatura di Hillbilly Elegy è stata firmata da Vanessa Taylor, già autrice di The Shape of Water.

Tra i produttori del lungometraggio ci saranno il filmmaker Ron Howard, Brian Grazer e Karen Lunder per Imagine Entertainment.

Netflix finanzierà la realizzazione del film dopo aver sconfitto la concorrenza degli altri studios, fornendo un budget di circa 45 milioni di dollari.

