Glenn Close in Angels in America: l'attrice è nel cast della versione "virtuale"

Glenn Close sarà nel cast stellare di in una versione di Angels in America in digitale che sarà organizzata a ottobre: ecco quale sarà il suo personaggio.

Glenn Close interpreterà il personaggio di Roy Cohn in una nuova versione all-stars, trasmessa in live streaming, di Angels in America, volta a sostenere l'amfAR, organizzazione non governativa internazionale impegnata nella ricerca per la cura contro l'AIDS, nella lotta al Covid-19.

Patrick Wilson nella miniserie Angels in America con Ben Shenkman

Sono trascorsi ben trent'anni dal suo esordio eppure Angels in America di Tony Kushner continua a rappresentare uno degli spettacoli teatrali più influenti di sempre. Diciassette anni dopo la fortunata versione televisiva con Al Pacino, Meryl Streep e Emma Thompson, l'opera torna a vivere in una versione digitale che vedrà l'attrice Glenn Close interpretare il personaggio di Ron Cohn.

Si tratterà di una performance all-stars che coinvolgerà oltre a Glenn Close anche altri attori tra cui Laura Linney, Patti LuPone, Brian Tyree Henry, S. Epatha Merkerson e Paul Dano. Tutto avverrà sotto forma di uno spettacolo di 60 minuti trasmesso in live streaming che nasce per sostenere l'amfAR, organizzazione non governativa internazionale impegnata nella ricerca per la cura contro l'AIDS, per la lotta al Covid-19 e includerà sette scene che si focalizzeranno sull'esperienza del vivere attraverso una piaga. L'evento gratuito, composto da esibizioni auto-filmate intrecciate insieme, sarà trasmesso in streaming giovedì 8 ottobre sul canale YouTube di Broadway.com.

Attraverso una donazione di almeno 100 dollari si otterrà l'accesso ad una conversazione dal vivo di 45 minuti che avrà luogo immediatamente dopo lo spettacolo e coinvolgerà Tony Kushner, diversi membri del cast, il regista Ellie Heyman, il CEO di amFAR Kevin Robert Frost ed il moderatore Paul Wontorek di Broadway.com.

"Sono commosso e onorato che l'amfAR e la straordinaria Ellie Heyman abbiano deciso di organizzare questa serata dedicata agli Angels", ha detto Kushner. "Da oltre trent'anni l'amfAR è determinata a trovare una cura per l'AIDS. Come tutti gli altri sul pianeta (tranne forse alcune persone), prego che il nuovo Coronavirus si riveli più facile da debellare rispetto a quanto lo sia l'HIV. Ma so che tutti faremo tutto ciò che è necessario per sconfiggere questo flagello, e so che l'amfAR, come è sempre stato, sarà lì nel vivo della battaglia insieme a noi. Quindi, a tutte le persone coinvolte, e a tutti coloro che guardano la trasmissione e decidono di donare, grazie per aver sostenuto questa eroica ed essenziale istituzione americana!".

Glenn Close è Patty Hewes nell'episodio I lied, too di Damages

Ricordiamo che la trama di Angels in America ruota intorno alla vita di due doppie: una omosessuale composta dal protestante Prior Walter e Louis Ironson e quella dei coniugi Pitt, un avvocato mormone e la giovane moglie depressa. Alle loro storie si intreccia quella di Roy Cohn e di Belize, infermiere ed un ex travestito.