Glen Powell è irriconoscibile nella prima immagine della serie Chad Powers

Glen Powell è la grande star del momento a Hollywood. Dopo aver fatto parlare di sé in Top Gun: Maverick nel 2022, la sua carriera si è decisamente impennata grazie al successo della commedia romantica Tutti tranne te, seguita dall'acclamato thriller di Netflix Hit Man e dal successo estivo al botteghino Twisters.

Powell ha iniziato a diventare un punto fermo del grande schermo, ma la sua prossima avventura sarà in realtà nel mondo della televisione, e nei panni del suo nuovo personaggio sembra decisamente irriconoscibile.

Powell è il protagonista della serie limitata di Hulu Chad Powers, che ha co-creato insieme allo showrunner di Loki Michael Waldron. Proprio come la ben più nota Ted Lasso, serie di grande successo conclusasi su Apple TV+, Chad Powers si basa su uno sketch sportivo di qualche anno fa.

Glen Powell è Chad Powers

Chad Powers si ispira a uno sketch di ESPN che vedeva Eli Manning travestito durante la NFL, fingendo di essere un quarterback appena uscito dal college che provava a diventare professionista. Powell interpreta il ruolo di protagonista della serie Hulu, proprio nei panni del quarterback universitario Russ Holliday.

Glen Powell non ama i cinecomic: "Interpreterei Batman, ma non nello stile di Matt Reeves"

Quando un comportamento scorretto fa deragliare la carriera di Holliday, quest'ultimo si reca in un college più piccolo con lo pseudonimo di Chad Powers, sperando di continuare i suoi giorni da giocatore con la sua nuova falsa identità.

Eli e Peyton Manning sono entrambi produttori esecutivi di Chad Powers e lavorano sotto la loro Omaha Productions. Anche Powell, Jamie Horowitz e Ben Brown figurano come produttori esecutivi. Waldron produce insieme ad Adam Fasullo per Anomaly Pictures. Come annunciato da poco, Powell sarà il protagonista del remake di The Running Man, diretto da Edgar Wright e che lo vedrà nuovamente accanto a Sydney Sweeney, dopodiché apparirà anche nel ruolo principale nel prossimo film di J.J. Abrams.