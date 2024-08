Sydney Sweeney e Glen Powell di nuovo insieme in The Running Man di Edgar Wright

Sydney Sweeney sarebbe in lizza per affiancare Glen Powell nel remake di The Running Man di Edgar Wright. A dare la notizia sarebbe stato lo scooper Daniel Richtman.

Sweeney è già impegnata nel remake di Barbarella, che è ancora in fase di sviluppo. Se dovesse unirsi a Powell, si tratterebbe di una reunion degna di nota, visto che il duo è reduce dal successo a sorpresa della commedia romantica del 2023 Tutti tranne te.

Sydney Sweeney non è turbata per il flop di Madame Web: "Sono stata assunta solo per recitare nel film"

I dettagli sul film

Le riprese di The Running Man di Wright dovrebbero iniziare il prossimo ottobre a Londra. L'unico altro progetto in cui Sweeney è coinvolta quest'anno è il biopic su Christy Martin di David Michôd, la cui produzione inizia questa settimana.

Ecco la sinossi dell'originale: "Ambientato nel 2025, la storia segue un uomo di nome Ben Richards mentre partecipa a un mortale gioco a premi, chiamato The Running Man, che lo vede dichiarato nemico dello Stato e braccato da un gruppo di sicari assassini".

Tutti tranne te: Glen Powell, Sydney Sweeney in costume da bagno

Wright è reduce dal film peggio recensito della sua carriera: Last Night in Soho del 2021. Ha ancora i suoi fan sfegatati che seguono molto la sua opera, ha costruito questa fan base di con film come Baby Driver, The World's End, Hot Fuzz, Scott Pilgrim vs The World e Shaun of the Dead.

Sweeney è reduce dal disastro di Madame Web e dal successo di Tutti tranne te. L'attrice è in lizza per interpretare una Jedi nel prossimo progetto di Star Wars e interpreterà la protagonista nel remake Barbarella, probabilmente diretto anch'esso da Edgar Wright.

Glen Powell sta cavalcando l'onda del successo al cinema con i film Tutti tranne te, Hit Man - Killer per caso del noto regista Richard Linklater e il remake del disaster movie Twister, diretto da Lee Isaac Chung e con protagonisti Daisy Edgar-Jones e Anthony Ramos. Powell dovrebbe tornare in Top Gun 3 al fianco di Tom Cruise, inoltre reciterà nel remake di Fuoco assassino.