Glee, Lea Michele commenta le feroci critiche dei colleghi: "Ho cercato di scusarmi con tutti"

Lea Michele, protagonista della serie cult Glee, è stata accusata in passato da numerosi colleghi di aver reso il set un vero e proprio inferno e di averli bullizzati. Da allora l'attrice sembrerebbe aver compreso i suoi sbagli e ha rilasciato un'intervista molto limpida ai microfoni del New York Times in cui rivela di essersi scusata con tutti.

"Penso che questi ultimi due anni siano stati molto importanti per tutti per sedersi e riflettere. Ho cercato di scusarmi personalmente con tutti. Ma la cosa più importante è stata che tutti facessero un passo indietro. Più di ogni altra cosa, sono molto grata di avere l'opportunità di applicare in modo positivo le cose che ho imparato negli ultimi dieci anni".

Glee, Heather Morris: "Potevamo denunciare il comportamento di Lea Michele, ma nessuno lo ha fatto"

In seguito alle accuse, HelloFresh decise di licenziare Lea Michele dal ruolo di brand ambassador e l'attrice fece pubblicare un comunicato di scuse, promettendo di lavorare su sé stessa migliorarsi.

Lea Michele è tornata sotto i riflettori lo scorso anno con il grande successo riscontrato da Funny Girl a Broadway. Il debutto del musical è avvenuto martedì 6 settembre e da allora lo show è diventato un incredibile successo in termini di incassi.