Give 'Em Hell, Malone: Thomas Jane star del sequel

Give 'Em Hell, Malone avrà un sequel e Thomas Jane riprenderà il ruolo del killer su commissione che ha interpretato nel film arrivato nelle sale nel 2009.

Il progetto sarà prodotto dalla Renegade Entertainment, di proprietà dell'attore e Courtney Lauren Penn, in collaborazione con Hannibal Media che si occuperà dei finanziamenti.

Le riprese del secondo capitolo di Give 'em Hell, Malone inizieranno in autunno e la sceneggiatura è firmata da Mark Hosack.

Thomas Jane ha dichiarato: "Malone è sempre stato uno dei miei personaggi preferiti e siamo elettrizzati dal fatto che il film originale abbia trovato dei fan così devoti. Non riuscivo a smettere di pensare a dove sarebbe ora Malone e a cosa farà in futuro".

Il sequel racconterà quello che accade quando Malone riappare dopo un decennio trascorso a nascondersi dal proprio passato. Un incontro casuale lo espone al mondo e un attacco sinistro rischia di diminuire le sue chance di sopravvivere. Malone deve quindi cercare di trovare l'uomo che sta provando a ucciderlo.

Penn ha sottolineato: "Io e Thomas abbiamo contattato Mark con questa folle idea di scoprire dove si trova Mark nella sua vita 10 anni dopo: dove è il pistolero che è impossibile uccidere? Abbiamo pensato stesse morendo... Ma Come? Chi potrebbe farlo? E la morte può redimerlo? Abbiamo proposto tutte queste tematiche e idee e Mark le ha trasformate in una sceneggiatura che ci ha conquistati".

Hosack ha sottolineato che il personaggio sarà al centro di un thriller in stile Hitchcock e dovrà affrontare molti ostacoli, anche dal punto di vista emotivo: "Rivisitare Malone è uno dei punti più alti della mia carriera come autore. Certamente ci sarà tutta l'azione che ci si attende da un film di Malone, ma mentre la sua storia continuerà a svolgersi, potrete vederlo compiere un percorso fino a dei punti piuttosto estremi come personaggio. L'idea è di mantenerlo reale e pericoloso. Non vedo l'ora che tutti possano scoprire cosa stiamo creando".