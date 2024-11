Giurato numero 2: la produzione ha ritardato per i problemi di salute di Clint Eastwood

Non dev'essere affatto semplice dirigere un film a quasi novantacinque anni, anche se ti chiami Clint Eastwood. Il regista ha dovuto superare diverse sfide per portare a termine le riprese del suo ultimo film, Giurato numero 2. A svelare le difficoltà incontrate durante la produzione è stato un attore del cast, Phil Biedron, a Vulture.

Biedron appare nel film in uno dei ruoli secondari, nei panni di un giurato del processo, e ha dichiarato che almeno tre volte durante le riprese il cast e la troupe si sono presentati sul set soltanto per essere informati che non avrebbero girato quel giorno, a causa di non specificati problemi di salute di Clint Eastwood.

Carriera longeva

Biedron ha definito Eastwood, il regista più generoso con il quale abbia mai girato ma ha ammesso di essersi chiesto durante le riprese se avesse la forza per tenere attiva la produzione e portarla a termine in considerazione dell'età particolarmente avanzata. Alla fine, il film è stato regolarmente completato.

Chissà se Giurato numero 2 sarà l'ultimo film nella longeva carriera di Clint Eastwood o se il regista deciderà di proseguire e avviare un nuovo progetto per il grande schermo. Circolano voci di una nuova produzione che potrebbe essere ancora in collaborazione con Warner Bros., dopo i buoni risultati che sta avendo sinora in Francia. Giurato numero 2 arriverà nelle sale italiane il 14 novembre.

La storia del giurato

Diretto e co-prodotto da Clint Eastwood, Giurato numero 2 racconta la storia di Justin Kemp (Nicholas Hoult), un padre di famiglia che presta servizio come giurato ad un processo per omicidio. Nel corso del procedimento penale, Kemp si rende conto di essere lui ad aver causato la morte della vittima, investita da un'auto in corsa.

Nel cast del film di Clint Eastwood trovano spazio Nicholas Hoult, Toni Collette, J.K. Simmons, Chris Messina, Zoey Deutch, Kiefer Sutherland, Francesca Eastwood e Leslie Bibb.