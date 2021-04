Giulio Berruti: accuse contro il fidanzato della Boschi per essersi vaccinato, lui si difende "Sono dentista"

la foto di Giulio Berruti subito dopo essersi vaccinato con AstraZeneca+ ha sollevato le polemiche in un momento in cui i vaccini scarseggiano e alla crisi sanitaria si aggiunge quella economica. Così in molti hanno accusato l'attore, fidanzato di Maria Elena Boschi, di essere un privilegiato, un furbetto del vaccino, ma lui si è difeso rivelando di essere un dentista.

Maglietta bianca a maniche corte, pollice alzato, Giulio Berruti ha invitato i suoi follower a vaccinarsi senza paura. L'attore 36enne si è fatto fotografare subito dopo il vaccino e ha poi condiviso la foto su Instagram.

Subito si è sollevata la polemica visto che l'attore, under 40, è fidanzato della renziana Maria Elena Boschi e in molti hanno ipotizzato un trattamento di favore, una scorciatoia politica, ma a quanto pare la verità sta da un altra parte.

"Per chi non lo sapesse, mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni e preso una specializzazione in Estetica del sorriso e ortodonzia. Mentre giro i film, lavoro ancora come dentista per rimanere informato su come le tecniche stanno evolvendo" ha spiegato Berruti che si sarebbe, dunque, vaccinato perché appartenente alle categorie sanitarie. Berruti, dunque, si sarebbe vaccinato in quanto dentista e, dunque, non ci sarebbe stata nessuna irregolarità. Una sorpresa per molte fan che adesso hanno una possibilità in più per incontrare il bel Giulio... in uno studio dentistico.

