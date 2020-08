Giuliana De Sio, i ladri fanno irruzione nel suo appartamento: "Casa svaligiata" (FOTO)

Una brutta sorpresa per Giuliana De Sio dal rientro delle vacanze: alcuni ladri hanno svaligiato casa sua, alla ricerca di gioielli e beni preziosi nel suo appartamento.

Non bastava la brutta esperienza vissuta con il Coronavirus da Giuliana De Sio, il 2020 dell'attrice di Scusate il ritardo prosegue con una rapina in casa. De Sio ha condiviso una foto della stanza da letto messa a soqquadro dai malviventi.

Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Giornale, l'attrice salernitana è stata vittima di un furto nella sua abitazione, mentre lei si trovava in vacanza al mare con famiglia e amici. Soltanto quando è rientrata ha scoperto il misfatto, infatti è stata lei stessa che si è ritrovata direttamente con la casa sottosopra, documentando lo stato della sua abitazione con alcuni scatti condivisi sulla sua pagina Facebook.

Giuliana De Sio, è lei l'attrice che "ha portato il Coronavirus a Santa Maria Capua Vetere"?

De Sio ha commentato così l'amara scoperta: "Al rientro dal mare. Deliziosa sorpresa. Casa svaligiata. Simpatica rapina nel mio appartamento." Poche parole e due fotografie condivise sulla sua pagina Facebook per documentare il caos nella sua stanza da letto. Libri, indumenti e portagioie sparpagliati sul letto dai ladri, che erano probabilmente a caccia di oggetti preziosi e contanti. Il tutto, a quanto sembra, in pieno giorno.

Giuliana De Sio in Mogli a pezzi

Dopo la pubblicazione della notizia sui social network, Giuliana De Sio è stata travolta da un'ondata di affetto e sostegno da parte di fan e sostenitori. Qualcuno però non ha perso l'occasione per sottolineare la pericolosità del web, dove chiunque, anche un ladro, può sapere se una persona si trovi in vacanza, grazie alla pubblicazione e condivisione delle foto, e possa così premeditare un furto. Negli scorsi giorni, infatti, l'attrice aveva postato su Facebook alcuni scatti dalla località balneare dove si trovava. Non è dunque escluso che i ladri seguissero le sue mosse anche attraverso i social network.

Sono state svaligiate anche le case di altri due volti noti dello spettacolo alcuni mesi fa: Diletta Leotta e Taylor Mega. Le loro case di entrambe erano state prese di mira e svaligiate proprio mentre loro erano lontane, dopo aver pubblicato un post sui loro profili con la geolocalizzazione.