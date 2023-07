Giulia Salemi: addio Grande Fratello Vip, arriva Casa Prelemi

Giulia Salemi ha detto addio al Grande Fratello Vip. La conduttrice e modella, confermando una notizia apparsa in anteprima su TVblog, ha però rassicurato i fan: sono in arrivo tanti nuovi progetti, anche insieme al fidanzato Pierpaolo Pretelli (conosciuto proprio nella casa più spiata d'Italia).

Nella scorsa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini era stata la new entry più interessante del cast, addetta all'area social durante le due prime serate settimanali, ma ora Giulia Salemi è pronta a dedicarsi ad altri progetti. D'altronde il GF Vip "della svolta" (l'ultimo annuncio riguarda Cesara Buonamici come unica opinionista), quello da cui Piersilvio Berlusconi si è ripromesso di eliminare il trash, le parolacce e gli atteggiamenti lesivi dell'altrui sensibilità, sta prendendo una svolta ancora non valutabile.

A farlo sapere è lei stessa attraverso Instagram: "Quest'anno non parteciperò al Grande Fratello. L'esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante, ma so che bissare non è cosa facile, quindi mi dedicherò a nuovi progetti. Sono grata a Mediaset con cui i rapporti sono e rimangono solidi e costruttivi [...] Tutti sanno quando io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori, quindi, quest'anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo davvero tantissimo".

Giulia Salemi continuerà a condurre per Mediaset Infinity il suo format dedicato al mondo del make-up, Salotto Salemi, oltre a un nuovo programma, a novembre, per una piattaforma di cui preferisce non fare ancora il nome. Ma c'è anche una novità importante che piacerà a tutti i fan della coppia che forma ormai da tre anni con Pierpaolo Pretelli: si chiamerà Casa Prelemi ed è un progetto a cui i due, e rispettivi team, stanno lavorando da tempo.