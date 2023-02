Grande Fratello Vip 7, Giulia Salemi conferma "Pierpaolo Pretelli ed io siamo in crisi"

La trentatreesima puntata del Grande Fratello Vip 7 si è aperta con un fuori programma, Alfonso Signorini ha chiesto a Giulia Salemi, che cura l'angolo social del reality, conferma dei rumors sulla crisi nata con Pierpaolo Pretelli. L'ex gieffina ha confermato le voci che si erano rincorse in questi giorni sul web.

I Prelemi sono nati durante il Grande Fratello Vip 5, Giulia Salemi è entrata nella seconda parte del reality. Tra lei e Pierpaolo è scoccata subito la scintilla, nonostante Pretelli avesse mostrato interesse per Elisabetta Gregoraci. Appena iniziata la trentatreesima puntata del reality, Alfonso Signorini ha dato l'opportunità alla Salemi di chiarire la situazione e mettere a tacere i rumors.

"É vero che non state più insieme?", ha chiesto il conduttore. Giulia Salemi ha confermato la crisi della coppia e, con le lacrime agli occhi, ha detto: "Voglio essere sincera, stiamo vivendo un momento di crisi come capita a diverse coppie di 30 anni, ma non ci sono di mezzo terze persone e non sono volati piatti. Stiamo cercando di capire in che direzione sta andando la nostra storia, mi auguro che questa cosa non accada", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Alfonso Signorini ha rivelato che i Preliemi, ovvero Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli passeranno San Valentino con lui. I tre saranno a Napoli per motivi di lavoro non meglio specificati.