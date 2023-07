Giulia De Lellis, il viaggio in Israele le costa migliaia di follower. Lei replica: 'Sarò più attenta'

Giulia De Lellis è tornata in Italia dopo un viaggio in Israele che le ha fatto perdere migliaia di follower. L'ex corteggiatrice la scorsa settimana ha condiviso diverse foto dal tour in compagnia del compagno Carlo Gussalli Beretta (vicedirettore dell'azienda di famiglia, produttrice di armi), ma gli scatti hanno suscitato un'ondata di ira e sdegno.

Al centro delle infuocate critiche, in particolare, la giornata trascorsa con l'IDF, le forze di difesa israeliane, il party esclusivo nella Grotta di Salomone, che si estende al di sotto del quartiere musulmano, teatro di inaudite violenze da anni, oltre alla foto accanto a Isaac Herzog, il capo dello Stato israeliano. Il tutto naturalmente puntualmente documentato sui social. L'influencer è stata giustamente accusata da più parti di diffondere messaggi quantomeno controversi.

Lei però, allarmata dai toni dei tanti utenti e dall'improvvisa emorragia di follower, è intervenuta poche ore dopo dalle stories di Instagram: "Momento di chiarezza che preferisco mettere per iscritto così da evitare ogni tipo di fraintendimento. Nel racconto del mio viaggio in Israele c'era solo il piacere della scoperta e nessuna volontà di propagandare alcun messaggio politico anche perché sono perfettamente consapevole di non avere la preparazione per poter prendere posizione su un tema così complesso e delicato" ha spiegato. "Chi ha sostenuto il contrario mi ha sopravvalutata, o più semplicemente ha scelto di usarmi, lui sì, per fare propaganda. Vedere così tanta aggressività e odio da parte di chi dichiara di essere animato da sentimenti di pace mi sconvolge ma, consapevole del mio ruolo, saprò essere più attenta, sia in ciò che racconto che nel modo in cui lo faccio".

Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli (sollecitata dagli utenti), amica della De Lellis (nonchè cliente della sua stessa agenzia) affermando che "Giulia dimostra come l'alibi della vacanza, della foto postata senza conoscere contesti geopolitici e niente del Paese che si sta visitando non possa più essere un alibi". La sua "ramanzina" è continuata per qualche altro carattere ma sempre sullo stesso tono, cosa che non è piaciuta a molti utenti. La giornalista è stata considerata rea di essere troppo morbida con l'influencer, proprio lei che è un severissimo censore quando si parla, per esempio, dei Ferragnez. E proprio Chiara Ferragni ha dimostrato non solo di aver seguito la vicenda ma anche di essere d'accordo con le critiche. Come? Lasciando un like a tanti dei post che mettevano in luce i due pesi e le due misure usati dalla Lucarelli.