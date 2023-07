Da Fabio Fazio a Giulia De Lellis: tutte le novità dei palinsesti Warner Bros. Discovery 2023/2024

Oggi, 13 luglio, Warner Bros. Discovery ha svelato i palinsesti molto attesi della stagione 2023/2024. L'emittente ha scosso il mercato televisivo primaverile annunciando l'acquisizione di Fabio Fazio e del suo team, che presto vedremo su Nove, a partire dal 15 ottobre. Questo è un cambiamento significativo per il celebre conduttore, che ha mantenuto una lunga relazione professionale con la Rai per ben 40 anni.

I Palinsesti di Nove tra conferme e novità

Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia, ha dichiarato con entusiasmo che nella loro squadra televisiva possono vantare la presenza di veri talenti come Messi e Ronaldo, riferendosi a Fabio Fazio e Maurizio Crozza. Crozza, un vero protagonista delle serate del venerdì, rimarrà saldo alla guida del popolare programma Fratelli di Crozza, che è stato confermato per le prossime tre stagioni.

Fabio Fazio, Luciana Littizzetto, Nino Frassica e Filippa Lagerback continueranno a collaborare nella nuova versione di Che Tempo che Fa, che sarà trasmessa su Nove a partire dal 15 ottobre. Il programma avrà inizio alle 19:30 con Che Tempo che farà, in cui parteciperanno anche Nino Frassica e gli ospiti del programma. Seguira Che Tempo che Fa con la sua anteprima e le grandi interviste einfine Il Tavolo", al via dalle 22:00.

Fabio Fazio ha regalato anche uno scoop, tra il programma e lo spazio Il Tavolo ci sarà Ornella Vanoni a fare da traghettatrice. Con un tocco di ironia, il conduttore ha dichiarato che volevano una voce giovane con una prospettiva fresca per questo ruolo, annunciando così l'arrivo della talentuosa cantante nel loro team.

Nove presenterà il ritorno del ciclo 'Nove Racconta' con titoli intriganti come Essere Moana: Segreti e misteri e Ares Gate: la fabbrica delle illusioni. Quest'ultimo racconterà la storia di eventi drammatici come il suicidio di Teodosio Losito e il fallimento della casa di produzione associata alle fiction Mediaset. Saranno affrontati argomenti complessi e avvincenti che offriranno una prospettiva approfondita su questi eventi.

Katia Follesa sarà la protagonista di Comedy Match su Nove, un programma che si sviluppa attraverso una divertente competizione di improvvisazione e sfide fisiche tra due team. Un squadra sarà guidata da Maria Di Biase, mentre l'altra sarà capitanata da Marta Zoboli. Questo spettacolo promette di offrire momenti esilaranti e divertenti mentre le squadre si sfidano a colpi di battute e performance improvvisate.

Su Nove farà il suo ritorno anche Accordi&Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi, con la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio de Il Fatto Quotidiano. Saranno inoltre riproposti altri programmi di successo come Il Contadino Cerca Moglie e Don't Forget the Lyrics - Stai sul Pezzo condotto da Gabriele Corsi, così come Little Big Italy con Francesco Panella.

I programmi di Real Tome

Su Real Time, vedremo Benedetta Rossi e Giulia De Lellis in nuovi ruoli. Benedetta Rossi, la famosa star della cucina, si cimenterà per la prima volta come conduttrice nella fascia access prime time con Ricette d'Italia. Mentre Giulia De Lellis, che ha già condotto il reality Love Island Italia su Discovery+, presenterà uno show intitolato Amore alla Prova, incentrato sulle coppie in crisi.

Tornano anche Benedetta Parodi con Bake off Italia, i seguitissimi Matrimonio a prima vista, Primo appuntamento e Cortesie Per Gli Ospiti, con Tommaso Zorzi che affiancherà Csaba dalla Zorza.