Amore Alla Prova – La Crisi Del Settimo Anno su Real Time: ecco le coppie del programma con Giulia De Lellis

Amore Alla Prova - La Crisi Del Settimo Anno è il nuovo esperimento sociale prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery in onda su Real Time (canale 31). La conduttrice del programma è Giulia De Lellis, affiancata dallo psicologo Matteo Radavelli, specializzato in relazioni e terapia di coppia.

Un Nuovo Esperimento Sociale su Real Time

Amore alla prova - La crisi del settimo anno è composto da quattro puntate in onda ogni mercoledì alle 21:20, e coinvolge quattro coppie in crisi che decidono di partecipare a un esperimento d'amore senza precedenti: lo scambio di partner.

Ogni coniuge avrà l'opportunità di vivere per 14 giorni con un nuovo partner, affrontando una convivenza intensa. Questo permetterà alle coppie di esplorare il rapporto sotto una prospettiva diversa, ponendosi domande cruciali sulla loro relazione

La decisione finale delle quattro coppie

Giulia De Lellis seguirà le vicissitudini delle coppie, mentre il dottor Radavelli e i partecipanti sceglieranno le attività da svolgere. Durante l'esperimento, le coppie di coniugi 'reali' non potranno comunicare, confrontarsi o sentirsi.

Alla fine delle settimane di convivenza forzata, le coppie affronteranno una scelta cruciale: continuare la storia o separarsi definitivamente alla ricerca di una felicità rinnovata.

Le quattro coppie di Amore alla prova - La crisi del settimo anno

Monia Elkhalfane 33 anni casalinga - Ugo Sorrentino 47 anni farmacista

Monia e Ugo si sono incontrati otto anni fa quando lui era il proprietario della farmacia locale e lei una cliente. È scattato subito un forte amore, con il desiderio di costruire una famiglia insieme, nonostante entrambi avessero già un figlio da relazioni precedenti. Hanno poi avuto una terza figlia, Diamante.

Inizialmente, la loro relazione è stata appassionata, ma le sfide legate alla gestione di una famiglia allargata e agli stili genitoriali diversi li hanno portati in crisi.

Monia e Ugo

Monia si sente soffocata da Ugo, che definisce troppo mammo e invadente nei suoi spazi, limitando la sua espressione materna. Ugo, d'altro canto, lamenta che Monia si comporta in modo infantile, costringendolo a un ruolo paterno innaturale.

Le continue discussioni li hanno portati a una separazione legale per la gestione dei figli, vivendo praticamente come separati in casa per un periodo.

Tuttavia, rendendosi conto del desiderio di preservare la famiglia, hanno deciso di tornare insieme, ma i problemi persistono. Sono concentrati più sul ruolo genitoriale che sulla relazione di coppia. Cercano un equilibrio e sanno che il loro tentativo potrebbe fallire, ma sono disposti a correre qualsiasi rischio per raggiungere la felicità.

Lorena Melchionna 38 anni Gestisce una casa vacanze - Emanuele (Lele) Troiano

46 anni gestore pizzeria e insegnante karatè

Lorena e Lele si sono incontrati 18 anni fa in un locale di salsa cubana, successivamente si sono sposati e hanno avuto un figlio che oggi ha 13 anni. Inizialmente, la loro relazione era caratterizzata da fuoco e passione, ma con la gravidanza, la coppia ha iniziato a mostrare segni di squilibrio. Lorena, una ragazza allegra ma gelosa, si è sentita sola e abbandonata mentre Lele, un eterno Peter Pan, ha avuto difficoltà ad assumere il ruolo paterno.

Lorena e Lele

La gelosia estrema di Lorena e la mancanza di impegno di Lele hanno compromesso l'armonia della coppia, portando a litigi frequenti. Lorena, sentendosi trascurata, ha tradito Lele baciando un amico, da qui la separazione durata un anno e mezzo. Nonostante ciò, la passione carnale li ha riuniti, ma da allora la loro vita è stata segnata da incomprensioni.

Lele soffre ancora della mania di controllo di Lorena, che vorrebbe gestirlo sia come padre che come marito. Entrambi riconoscono i loro problemi, ma allo stesso tempo provano un amore e una passione straordinari l'uno per l'altro. La coppia si trova ora a dover affrontare gli errori del passato e risolvere le sfide presenti per costruire un futuro insieme.

Jeniffer Gomes 31 anni Proprietaria di un negozio abbigliamento - Tommaso Ciuffi 29 anni istruttore e pilota di rally

Jeniffer e Tommaso si sono fidanzati a 15 anni e sono cresciuti praticamente insieme. Per Jeniffer, Tommaso è sempre stato il punto di riferimento chiave, ma per lui le cose sono state più complesse: un maschio alpha e decisivo che ha tradito più volte.

Il primo tradimento avviene nel 2017 con una donna più grande, una relazione parallela che dura due anni. Questa scoperta scuote Jeniffer, ma nel tempo sembra riuscire a perdonarlo, almeno apparentemente. Nel 2019, riceve una proposta di matrimonio da Tommaso, ma poco dopo scopre un altro tradimento e i due si separano.

Tommaso e Jeniffer

Il potere persuasivo di Tommaso e l'amore di Jeniffer la fanno tornare sui suoi passi, ma sente che qualcosa si è rotto. Non è sicura che lui sia davvero la persona giusta e gli chiede di dimostrare un vero cambiamento.

Partecipa all'esperimento per capire se sposarlo o abbandonarlo. Tommaso, durante questo periodo, sembra più presente che mai, cercando di dimostrare il suo impegno. Dice di volerla come madre dei suoi figli, ma Jeniffer si chiede se può fidarsi e se è davvero cambiato.

Valentina Martini 30 Anni proprietaria di 2 negozi - Massimiliano Abagnale 31 anni Indossatore e speaker radiofonico

Valentina e Massimiliano sono insieme da sette anni e sperano di raggiungere l'ottavo. La loro storia è nata da un'amicizia che si è trasformata gradualmente in qualcosa di più profondo. Massimiliano ama profondamente Valentina, ma si sente soffocato dalle frequenti e inutili discussioni dovute alla gelosia di lei.

Il problema principale, secondo Massimiliano, è la sensazione di essere costantemente sopraffatto dal carattere forte di Valentina e di non riuscire a esprimere il suo punto di vista. In passato, tendeva a raccontare bugie bianche per evitare arrabbiature e reazioni eccessive, ma recentemente hanno deciso di essere più sinceri l'uno con l'altro.

Valentina e Massimiliano

Valentina, nonostante il profondo amore per Massimiliano, non tollera la sua gentilezza e disponibilità verso gli altri. La sua gelosia, probabilmente derivante dall'insicurezza e dalla sensazione di inferiorità rispetto al partner, la tormenta quotidianamente.

Massimiliano spera di uscire dal programma con la certezza di voler costruire una famiglia con Valentina, anche se talvolta teme che siano "due pezzi di puzzle diversi, che cercano di incastrarsi a tutti i costi".