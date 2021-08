Giovanni Terzi, la malattia ai polmoni del compagno di Simona Ventura: "Vaccinatevi"

Questa mattina Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, parlando della sua malattia, si è rivolto ai NoVax e li ha invitati a vaccinarsi in modo tale da diminuire le possibilità di contagio per tutti.

Questa mattina Giovanni Terzi, giornalista e compagno di Simona Ventura, si è reso protagonista di un video postato attraverso il suo profilo Instagram ufficiale in cui ha parlato della sua malattia e si è rivolto ai No Vax per convincerli a vaccinarsi contro il Covid-19.

Il giornalista e compagno di Simona Ventura ha raccontato: "Volevo fare questo video che porterà sicuramente tante critiche ma è giusto prendere posizioni. Da un anno sto provando a curare una malattia ai polmoni che nasce dalla genetica e che sta uccidendo i miei polmoni. Al momento, sono al quaranta per cento della capacità". Dopo questo preambolo, Giovanni Terzi si è rivolto ai NoVax e li ha chiamati in causa: "Se io a causa di un NoVax prendessi il Covid di nuovo, la mia possibilità di sopravvivenza sarebbe limitatissima, quindi tutte le polemiche che vengono fatte non hanno senso né ha senso chi va in giro a odiare chi si vaccina. Spero di non ammalarmi a causa di chi non si è voluto vaccinare".

In calce al post, è possibile notare il commento di Simona Ventura, che ha scritto: "Ti amo" e a cui Terzi ha risposto: "Sine die". Come riportato da Today.it, il giornalista aveva parlato della sua patologia già a marzo, quando sia lui che la compagna Simona Ventura erano risultati positivi al coronavirus, pur senza gravi conseguenze.

Legato alla conduttrice torinese dal 2019, Giovanni Terzi è tra le firme più note de Il Giornale e dirige la testata online Il Giornale Off. Il suo volto è noto al grande pubblico grazie alle numerose ospitate collezionate nei contenitori televisivi Rai. Figlio di Antonio, direttore di settimanali e vicedirettore del Corriere della Sera, vanta anche esperienza nel mondo della politica: è stato assessore al Commercio, moda, design ed eventi del Comune di Milano all'epoca della giunta guidata da Letizia Moratti.