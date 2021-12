Giornate professionali di Cinema 2021: Eternals vince il Biglietto d'oro, anche i Me contro Te sul podio

Pioggia di Biglietti d'oro a Sorrento in occasione delle Giornate professionali di Cinema 2021: tra i vincitori c'è Eternals ma anche l'ultimo film dei Me contro Te.

Si è conclusa oggi nella cittadina campana la 44° edizione delle Giornate Professionali di Cinema - Energy, l'appuntamento che come di consueto ha unito e accolto l'intera industria del cinema italiano coinvolgendo artisti e operatori del settore. È stato Eternals a vincere il Biglietto d'oro per il maggiore numero di biglietti venduti dell'intera stagione. Il film Disney ha totalizzato 8,1 milioni di incasso ad oggi e così si posiziona davanti a No Time to Die della Universal, con 8 milioni, e a Dune della Warner con 7,3 milioni.

Nella classifica dei film italiani più visti della stagione conquista la prima posizione Me contro Te - Il mistero della scuola incantata di Gianluca Leuzzi distribuito da Warner. Uscito il 18 agosto e con le sale a capienza ridotta, il film del duo diventato famoso su YouTube è stato lo stesso un grandissimo successo mettendo insieme 5,1 milioni di euro.

Secondo classificato Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto con 3,1 milioni di euro, atteso sequel del campione di incassi con il medesimo cast e medesimo team creativo, mandato in sala da Vision anch'esso in un periodo non facile, per aiutare l'esercizio (26 agosto), e terzo Freaks Out di Gabriele Mainetti per 01 Distribution che ad oggi ha incassato 2,5 milioni di euro. Sceneggiatori e registi di questi primi 3 film hanno ricevuto le Chiavi d'oro.

Premio speciale alla miglior uscita evento andato a Time Is Up di Elisa Amoruso con Bella Thorne e Benjamin Mascolo. E ancora: premi speciali Claudio Zanchi e Pietro Coccia consegnati dall'ANEC rispettivamente al talento emergente, Aurora Giovinazzo e Lorenzo Zurzolo, e al regista esordiente Gianluca Jodice, ma anche un premio speciale ANEC a Carlo Bernaschi e il Premio alla carriera all'ex numero 1 di Universal Italia Richard Borg.

Presenti in sala per la premiazione I Me contro te, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Sarah Felberbaum, Antonio Albanese per il film Come un gatto in Tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto; Giorgio Tirabassi, Aurora Giovinazzo, Nicola Guaglianone e Giancarlo Martini per il film Freaks Out.

L'intero evento è stato organizzato dall'ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la collaborazione dell'ANICA (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali), il sostegno del Ministero della Cultura, del Comune di Sorrento e della Regione Campania e il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica.