Giornata della Terra 2024: Netflix celebra con la docuserie Un mondo di vita e una collezione dedicata

Il 22 aprile verrà celebrata la Giornata della Terra, istituita dalle Nazioni Unite, e su Netflix, per l'occasione, ha debuttato il 17 aprile la docuserie Un mondo di vita, con la voce narrante di Cate Blanchett.

Il progetto è quello di mostrare le creature straordinarie e gli ecosistemi, grandi e piccoli, che lavorano insieme per ricostruire e sostenere il nostro mondo vivente.

Il nuovo progetto

Un mondo di vita, prodotto da James Honeyborne e Ben Roy, racconterà due storie: nel mondo tutto è infatti connesso da una grande rete vivente e l'attività umana e il cambiamento climatico stanno mettendo a rischio proprio questa rete, con conseguenze che potrebbero condizionare tutti noi.

Ben Roy ha aggiunto che siamo la "prima generazione che effettivamente capisce questo concetto e, potenzialmente, una delle ultime che può fare qualcosa al riguardo".

Negli episodi si mostreranno quindi le connessioni presenti nel mondo, come siano intrecciate nello spazio e nel tempo e siano state spezzate a livello globale, e come possano essere riallacciate, ripristinando il mondo di cui abbiamo bisogno.

Nella prima puntata, diretta da Laura Coates, si mostra un rinoceronte in mezzo al fabbrico di Sauraha, Nepal, un cucciolo di renna che deve imparare a camminare e sopravvivere in Antartide, le conseguenze della stagione delle piogge in Africa, e come in Brasile le carcasse dei giaguari siano essenziali per la sopravvivenza della rete di funghi.

Il secondo episodio è invece diretto da Kirstine Davidson ed è dedicato al ritmo della vita, dando spazio dal modo in cui la lionessa caccia ai flussi migratori di specie come salamandre, passando poi alla vita dei coccodrilli nel deserto del Sahara che devono cercare di sopravvivere mentre l'acqua diventa sempre più rara, senza dimenticare come i cambiamenti climatici minacciano di cambiare le abitudini di ogni specie sulla Terra.

La terza puntata, intitolata Punto di rottura, è diretta da James Shelton si spiega quello che accade quando l'attività umana spezza il ritmo del pianeta, con mancanza di acqua potabile, ghiacci che si sciolgono, oceani alle prese con temperature troppo elevate e meteo instabile.

Il quarto episodio racconta invece la possibile strada verso il recupero e la rinascita, mentre la natura deve fare i conti con la minaccia rappresentata dalle attività umane, seguendo creature come api, leoni di mare, tartarughe e balene che lottano per sopravvivere e per il loro, e nostro, futuro.

Le proposte in streaming

Per festeggiare la Giornata della Terra, inoltre, gli utenti di Netflix possono guardare i documentari di Sir David Attenborough (Una vita sul nostro pianeta, Il nostro pianeta, La vita a colori e Superare i limiti: la scienza del nostro pianeta), altri progetti a tema come I parchi nazionali più belli del mondo, La vita sul nostro pianeta o Animal: Il meraviglioso regno animale, progetti che possono contare sul sostegno di ospiti di eccezione che comprendono Barack Obama, Morgan Freeman, Pedro Pascal e David Harbour.

Nel catalogo ci sono inoltre storie di finzione dedicate a temi attuali come Don't Look Up, o titoli per gli spettatori più giovani che comprendono Il Mostro dei mari e Spirit Rangers.

Nella collezione dedicata alla Giornata della Terra, inoltre ci sono anche progetti vincitori dei premi Oscar come Il mio amico in fondo al mare e Raghu, il piccolo elefante.