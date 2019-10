Giorgio Panariello su Anastacia: le scuse dopo la gaffe sul seno della cantante

Giorgio Panariello si è scusato per la battuta su Anastacia e il suo seno fatta durante il programma Tale e Quale Show, senza tener conto del fatto che la cantante ha dovuto lottare contro un tumore al seno. Panariello si è scusato con un video pubblicato su Instagram.

Venerdì 18 ottobre si è svolta la finale della nona edizione di Tale e Quale Show, vinta per la cronaca da Agostino Penna grazie alla sua imitazione di Fausto Leali. Tra i concorrenti in gara c'era Tiziana Rivale, e al termine della sua esibizione Giorgio Panariello le si è avvicinato chiedendole se si era rifatta il seno per assomigliare ancora di più' ad Anastacia, dimenticandosi dei problemi di salute della cantante statunitense che nel 2003 scoprì di essere stata colpita da un cancro al seno sinistro.

Una foto di Anastacia

Subito dopo la trasmissione l'account di Instagram di Giorgio Panariello è stato subissato di insulti, tanto che lo stesso ha cercato di porre rimedio alla sua gaffe pubblicando un video di scuse nel quale ha detto tra l'altro "questa è una gaffe imperdonabile, devo riconoscerlo. Significa che non ero evidentemente preparato alla trasmissione, alla puntata e a quel personaggio in maniera specifica. Sapevo perfettamente del problema che aveva avuto Anastacia ma in quel momento l'ho completamente dimenticato", Panariello si è poi voluto scusare con tutte le donne colpite dallo stesso problema "chiedo scusa a tutti quelli che hanno subito la stessa operazione, che hanno avuto lo stesso problema, a tutte le donne che mi stanno ad ascoltare, mi dispiace tantissimo. La prossima volta mi preparerò meglio".

Le scuse di Giorgio Panariello sono sembrate ad alcuni solo di facciata, ma alcuni personaggi del mondo dello spettacolo lo hanno sostenuto: Laura Pausini gli ha scritto "le tue scuse dimostrano l'uomo che sei e la tua eleganza e la tua bontà". Enrico Brignano ha commentato "nessuno più di me ti può capire amico mio! Credo che la tua battuta 'discutibile' sia una svista perdonabilissima; sei una persona sensibile e rispettosa e credo che le persone lo sappiano. Cosi come hanno colto senza dubbio la tua buona fede. Dopo queste scuse, poi, come direbbe la Goggi: chapeau, amico".

Anastacia dopo aver subito un'operazione per lumpectomia ha fondato la Anastacia Fund nel tentativo di dare maggiore consapevolezza del cancro al seno tra le donne giovani, all'inizio di quest'anno ha annunciato che parteciperà alle date olandesi del musical We Will Rock You recitando nel ruolo di "Killer Queen" il personaggio ispirato all'omonima canzone.