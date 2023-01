Gina Lollobrigida, la celebre star del cinema si spegne all'età di 95 anni

Gina Lollobrigida è morta a Roma all'età di 95 anni dopo una lunga carriera costruita in Europa e a Hollywood e iniziata come modella prima di raggiungere il successo sul grande schermo.

È morta a Roma, all'età di 95 anni, l'attrice Gina Lollobrigida, una delle interpreti più famose al mondo, il cui successo ha raggiunto l'Europa e Hollywood negli anni '50 e '60.

"Nell'immediato dopoguerra e per tutti gli anni Cinquanta c'era un volto che rappresentava la bellezza italiana agli occhi del mondo ed era quello di Gina Lollobrigida", scrive il quotidiano Il Corriere della Sera in un articolo che ricorda la carriera e la vita di Gina Lollobrigida.

"Più di Sophia Loren, ma anche più di Lucia Bosè, Gianna Maria Canale, Silvana Mangano o Silvana Pampanini", prosegue l'articolo riportato da Deadline, citando i volti indimenticabili del cinema italiano.

Nata nella cittadina di Subiaco, fuori Roma, nel 1927 Gina Lollobrigida iniziava la sua carriera lavorando come modella. Attirò grande attenzione al concorso di Miss Italia nel 1947, dove l'attrice si classificò al terzo posto, dopo Lucia Bosè e Gianna Maria Canale.

Diversi sono i ruoli secondari che ottenne negli anni '40, con il suo primo ruolo da co-protagonista che arrivò con la pellicola di Luigi Zampa, Campane e Martello. Poi, nei primi anni '50, la svolta, prima nel 1952 in Fanfan la tulipe, recitando accanto a Gérard Philipe, e nel 1953 arrivò la commedia Pane, amore e fantasia, diretta da Luigi Comencini, in cui recitò accanto a Vittorio De Sica.

Negli stessi anni, Gina Lollobrigida intraprese la sua carriera a Hollywood entrando anche nel cast del film poliziesco del 1953 di John Huston, Il tesoro dell'Africa (Beat the Devil) accanto a Humphrey Bogart e Jennifer Jones.

Inoltre, nella versione del 1956 de Il gobbo di Notre Dame, interpretò Esmeralda al fianco di Anthony Quinn nei panni di Quasimodo. La sua carriera si fermò negli anni '70 per poi tornare a decollare dagli anni '80 in poi grazie a una serie di apparizioni in spettacoli tra cui Falcon Crest, Deceptions e Love Boat. Negli ultimi anni, l'attrice si era dedicata alla fotografia, all'arte e alla politica.