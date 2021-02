Gina Carano: una petizione dei fan di The Mandalorian chiede a Lucasfilm di riassumere l'attrice

Nel giro di pochissimi giorni Gina Carano è stata allontanata da The Mandalorian e i suoi fan hanno già iniziato a firmare una petizione con l'obiettivo di chiedere a Lucasfilm di riassumerla nella serie distribuita da Disney+. La petizione è stata lanciata su TheChange.org e ha già raggiunto circa ventimila firme e ha l'obiettivo di affrontare la cosiddetta cancel culture.

The Mandalorian 2: Gina Carano in una foto della seconda stagione.

Come riportato da CBR, i fan che stanno firmando la petizione attribuiscono la responsabilità del licenziamento di Gina Carano da The Mandalorian a Twitter e alla cancel culture. Secondo quanto scritto sulla petizione: "Licenziare le celebrità sulla base delle loro idee politiche sta avvenendo sempre più spesso e Hollywood ha eliminato un'altra persona conservatrice. Ciò che lei ha scritto su Twitter è sicuramente esagerato ed è comprensibile che abbia ferito alcune persone. Tuttavia, Gina Carano non ha mai incitato all'odio, alla violenza o alla discriminazione. Ancora una volta, un'attrice è stata licenziata solo per aver espresso le sue idee. Questa petizione è rivolta a Disney. Perché non fare in modo di lasciare la politica fuori dal cinema? The Mandalorian è uno show fantastico e Gina Carano ha dato vita a un personaggio indimenticabile. Per favore, The Mandalorian senza Gina Carano non sarebbe la stessa cosa".

Il 10 febbraio l'hashtag #FireGinaCarano si è trasformato in trend topic dopo che l'attrice aveva condiviso su Twitter un post riflettendo sul fatto che il fascismo in Europa abbia perseguitato gli ebrei e abbia fatto in modo che il resto del mondo li odiasse. La parte finale del post paragonava l'odio razziale nei confronti degli ebrei all'odio nei confronti di posizioni politiche differenti oggigiorno. Gina Carano si considera conservatrice e ha, quindi, paragonato l'Olocausto al trattamento che viene riservato ai Repubblicani negli Stati Uniti.

Gina Carano prende la mira in una scena di Knockout - Resa dei conti

Ovviamente, tali dichiarazioni hanno portato moltissime persone a chiedere il licenziamento dell'attrice da The Mandalorian. In seguito a queste affermazioni, Lucasfilm ha diffuso un comunicato in cui ha affermato: "Gina Carano non lavora per Lucasfilm e non ci sono piani per coinvolgerla nuovamente nei nostri progetti in futuro. I suoi post sui social media che denigrano le persone a causa delle loro identità culturali e religiosi sono aberranti e non si possono accettare". Secondo alcune risorse, inoltre, il personaggio di Cara Dune sarebbe dovuto essere protagonista di una nuova serie che, però, non è stata mai annunciata a causa delle affermazioni di Gina Carano, che ha sconsigliato l'uso della mascherina e che ha suggerito la possibilità di annullare il proprio voto in occasione delle elezioni presidenziali americane del 2020. Creata da Jon Favreau, The Mandalorian è finora composta da due stagioni e vanta i nomi di Pedro Pascal, Carl Weathers e Giancarlo Esposito nel proprio cast.