Gina Carano: Hasbro ritira l'action figure del suo personaggio in The Mandalorian

L'action figure di Cara Dune, personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian, è stato ufficialmente ritirato da Hasbro. Il colosso che si occupa della realizzazione del merchandising relativo all'universo di Star Wars ha comunicato di aver preso questa decisione in seguito alla polemica in cui Gina Carano è stata coinvolta e al suo licenziamento dalla serie distribuita su Disney+.

The Mandalorian 2: Gina Carano in una foto della seconda stagione.

La notizia è stata data da Big Bad Toy Store, che ha inviato una mail a tutti gli acquirenti che avevano effettuato il pre-order dell'action figure di Cara Dune, personaggio interpretato da Gina Carano in The Mandalorian. La catena di negozi ha scritto via mail: "Ciao! Grazie per aver effettuato un pre-order presso il nostro sito. Siamo stati informati da Hasbro dell'annullamento della messa in produzione del personaggio di Cara Dune di The Mandalorian. Ci scusiamo per l'inconveniente e vi ringraziamo per la comprensione. Nel caso in cui abbiate domande da porci, siete pregati di contattare il servizio assistenza".

Ovviamente, la notizia del licenziamento di Gina Carano dalla saga di The Mandalorian ha spinto i fan a interrogarsi sul futuro del personaggio di Cara Dune. Cosa ne sarà di lei? Disney la sostituirà con un'altra attrice o magari ucciderà Cara off-screen? Tra l'altro, il suo personaggio sarebbe dovuto essere al centro delle prossime mosse televisive dell'universo di Star Wars. A quanto pare, i piani sono nettamente cambiati.

Molti fan credono che il fatto che Disney abbia deciso di ritirare totalmente l'action-figure di Cara Dune equivalga alla cancellazione del suo personaggio. Secondo altri, invece, si tratterebbe di una mera questione di diritti da pagare a Gina Carano, mossa che infastidirebbe a tal punto il colosso mediatico da ritirare completamente l'action-figure del suo personaggio. Come riportato da CBR, Lucasfilm e Disney avrebbero voluto rendere Cara Dune come un personaggio di primaria importanza nel franchise di Star Wars ma non avrebbero comunicato news proprio a causa del comportamento spesso improprio dell'attrice sui social network. Ancora non è chiaro se Gina Carano fosse coinvolta anche in Star Wars: Rangers of the New Republic oppure no. Ciò che è certo è che, comunque vada, non apparirà mai in questo progetto.