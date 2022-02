Gina Carano commenta la sospensione di Whoopi Goldberg da un programma tv

Attraverso il suo profilo Twitter, Gina Carano è intervenuta sulla questione della sospensione di Whoopi Goldberg da ABC a causa di alcune sue parole controverse sull'Olocausto.

Gina Carano ha dichiarato: "Mando tutto il mio amore e l'affetto alla comunità ebraica. Quando sono stata offesa e pressoché cancellata da tutti, è stato Ben Shapiro, un uomo ebreo, a chiedermi se volessi parlare... Magari Whoopi Goldberg potrebbe parlare con lui. Meglio discutere piuttosto che cancellare".

Il Ben Shapiro di cui scrive la Carano è un opinionista conservatore. È anche ebreo e, secondo l'ex star di Disney+, l'ha aiutata a capire come i suoi commenti fossero offensivi dopo essere stata licenziata dalla Disney all'inizio dell'anno scorso. Infatti, è stato il sito di Shapiro che le ha offerto il suo primo ingaggio successivo a The Mandalorian. Da allora, Carano ha aggiunto altri progetti al suo curriculum, ma non le è stato chiesto di tornare nell'universo di Star Wars.

Potrebbe sembrare un po' strano che l'ex combattente di MMA sia intervenuta su qualcosa relativo a The View, ma la ABC è di proprietà della Disney, e la conversazione era in tema per la star, che è stata licenziata a seguito di un post che aveva condiviso sull'Olocausto. L'ex star di The Mandalorian ha parlato più volte dell'incidente e, dopo i suoi commenti relativi a Whoopi Goldberg, ha anche utilizzato Twitter per discutere del fatto che, a sua detta, i giornalisti stiano interpretando male le sue affermazioni online.

Gina Carano ha scritto: "I giornalisti hanno forse scordato cosa voglia dire cercare? Da nessuna parte ho detto che i repubblicani sono stati trattati come gli ebrei durante l'Olocausto. Ho condiviso un meme, che ho tradotto in: 'Non lasciate che il governo vi metta l'uno contro l'altro o la storia ci dice che potrebbe andare male'".

Nel frattempo, Whoopi Goldberg è stata sospesa da ABC per aver dichiarato che l'Olocausto non era "una questione di razza" ma una questione di "disumanità dell'uomo nei confronti dell'uomo". In seguito, l'attrice di Ghost si è scusata per il dolore che le sue affermazioni possono aver provocato. Voci di corridoio, però, hanno evidenziato il suo malcontento contro ABC.

Megan McCain, ex conduttrice di The View, ha paragonato Whoopi Goldberg al "gioiello della corona" di ABC e sostiene che l'attrice non debba essere licenziata nonostante riconosca la problematicità dei suoi commenti.