Gillian Anderson, la star di X-Files confessa: "Ecco il personaggio che ha avuto il maggior impatto su di me"

Famosa in tutto il mondo per il ruolo dell'agente Dana Scully in X-Files, Gillian Anderson ha svelato quale personaggio ha avuto il maggior impatto su di lei nel corso della sua carriera.

L'attrice, che recentemente ha partecipato in un ruolo importante anche nella serie di successo Sex Education, ha confessato quale personaggio ha avuto un peso maggiore nel suo percorso.

Il personaggio di Gillian Anderson

"Quello che ha avuto il maggior impatto su di me come persona e sulla percezione di me stessa è Stella Gibson in The Fall" ha confessato Gillian Anderson.

Gillian Anderson in una scena di The Fall

"Il suo portamento, come si prendeva cura di sé e come sceglieva di vestirsi" aggiunge la star di X-Files "tutto era per se stessa. Stamattina, mentre mi vestivo, ho pensato che quel vestito era qualcosa che Stella avrebbe indossato".

La connessione con se stessi grazie a Stella Gibson

Gillian Anderson ha spiegato che Stella l'ha aiutata a connettersi con se stessa:"Mi ha fatto capire che non mi prendevo abbastanza cura di me e che non ero connessa con la mia sensualità e sessualità. Mi ha aiutata ad aprirmi all'idea che fosse qualcosa già dentro di me".

Gillian Anderson ha recitato nel ruolo della detective Stella Gibson dal 2013 al 2016, al fianco di Jamie Dornan nel ruolo del serial killer Paul Spector.

Archie Panjabi e Gillian Anderson in una scena di The Fall

Sono state realizzate soltanto tre stagioni ma in un'intervista dello scorso anno a Variety, Gillian Anderson ha confessato che sono stati molto vicini a realizzare anche una quarta stagione della serie televisiva in cui hanno recitato anche John Lynch e Laura Donnelly.