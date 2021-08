Gigi D’Alessio: il prezioso regalo fatto a Denise Esposito, la mamma del suo quinto figlio

Gigi D'Alessio diventerà padre per la quinta volta e ha deciso di acquistare un prezioso regalo per Denise Esposito, la sua nuova compagna.

Dopo aver appreso che Denise Esposito lo renderà padre per la quinta volta, Gigi D'Alessio si è precipitato in gioielleria per comprarle un prezioso regalo. Il cantautore napoletano, stando alle indiscrezioni riportate dal settimanale Di Più, è al settimo cielo è avrebbe deciso di donare alla sua nuova compagna un anello di diamanti.

Le prime foto di coppia ufficiali di Gigi D'Alessio e Denise Esposito sono state pubblicate per la prima volta sui social lo scorso mese di luglio. Sul suo profilo Instagram il cantautore napoletano ha ripostato una foto dove lui e Denise sorridevano felici, il selfie era stato scattato al matrimonio di Lele Blade, rapper napoletano, amico e collaboratore di Gigi.

Pochi giorni fa, grazie a uno scoop del settimanale Chi, è stata diffusa la notizia che Denise Esposito, 28 anni, è incinta. Gigi D'Alessio, 54 anni, è alla sua quinta paternità, l'artista ha avuto tre figli dalla prima moglie Carmela Barbato: Claudio nato nel 1986, Ilaria nata nel 1992 e Luca nato nel 2003. Il quarto figlio, Andrea nato il 31 marzo 2010, è il frutto della sua relazione con l'ex compagna Anna Tatangelo.

Gigi D'Alessio, che nel frattempo è diventato nonno di due bellissime bambine figlie del primogenito Claudio, "è al settimo cielo" per la gravidanza della nuova compagna. La felicità del cantante è stata descritta dal settimanale Di Più, che ha appreso, da fonti vicine a Gigi, che il cantante ha voluto regalare alla futura mamma un prezioso anello di diamanti.

Il settimanale ha interpellato anche il primogenito di Gigi, Claudio, che ha rivelato: "quando arriva un bambino in una famiglia è sempre una grandissima gioia, una profonda emozione. Come quella che sta vivendo mio padre. Non so molto, ma una cosa è certa: di fronte a un evento del genere si può dire solo: tanti auguri". La stessa fonte ha riferito al settimanale il sesso del bambino, Denise porterebbe nel grembo un maschietto a cui verrà dato il nome Francesco.

Nel frattempo anche Anna Tatangelo ha iniziato una nuova vita, la cantante è stata fotografata con il rapper Livio Cori, i due avrebbero da poco iniziato a vedersi con una certa frequenza.