Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, la storia d'amore e la rottura

Gigi D'Alessio è stato legato per oltre 13 anni con la collega Anna Tatangelo: parliamo della loro storia d'amore e la loro rottura, annunciata esattamente un anno fa dalla sua ex compagna sui social.

Al Festival di Sanremo 2021 stasera ci sarà come ospite Gigi D'Alessio: il cantante napoletano, oltre che per i suoi numerosi successi, è ricordato per la relazione con Anna Tatangelo terminata dopo circa tredici anni di convivenza.

Una foto di Gigi D'Alessio

La storia d'amore tra Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo è iniziata tra mille ostacoli e pregiudizi, l'artista napoletano quando conobbe la sua futura compagna era sposato con Carmela Barbato e aveva tre figli. Inoltre, tra Gigi ed Anna corrono venti anni di differenza. Nel 2006, quando la loro relazione è stata resa nota, Gigi aveva 39 anni ed Anna ne aveva 19.

I due si conoscono alla fine di un concerto, Anna Tatangelo aveva 16 anni "l'ho conosciuto a un concerto, subito dopo Sanremo 2002. Mio padre mi scortava ovunque e se incontravamo un artista mi obbligava a fare una foto con lui, che vergogna. Così è successo anche con Gigi che poi mi ha detto: tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare", ha raccontato la cantante.

Nel maggio del 2002 Gigi e Anna pubblicano il loro primo duetto, Un nuovo bacio, che raggiunge la posizione numero 8 nei brani più venduti. Subito dopo i due cantanti partono per una tournée in Australia dove scocca la scintilla, come racconta sempre Anna "Ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate... e abbiamo scoperto che l'antipatia nascondeva una simpatia".

Anna Tatangelo a Sanremo 2011

Nel 2008 Anna Tatangelo sale sul palco dell'Ariston per ritirare il premio come seconda classificata con il brano Il mio amico. La cantante da qualche mese è al centro del gossip per la relazione con Gigi, ed "colpevole", secondo i benpensanti, di aver sfasciato una famiglia che in realtà era già in crisi. Mentre ritira il premio la Tatangelo dice "Vorrei dire "Gigi ti amo", è la prima volta che lo dico in televisione". Il pubblico di Sanremo non la perdona e la ricopre di fischi.

Ma Gigi e Anna vanno diritti per la loro strada e il 31 marzo 2010 nasce il loro primo ed unico, figlio, Andrea. Dopo anni vissuti d'amore e d'accordo la loro convivenza va in crisi nel 2017. Quando il cantante capisce che sta per perdere la madre del suo quarto figlio prova a riconquistarla "Le ho chiesto perdono - rivela al settimanale Oggi - ho capito che la stavo perdendo davvero. Io senza Anna non vivo, lei è tutta la mia vita".

I due artisti tornano insieme, ma qualcosa si è rotto e tre anni dopo arriva la definitiva separazione. Il 3 marzo 2020, giusto un anno fa, Anna annuncia che lei e Gigi non stanno più inseme con un post su Instagram dove scrive: "Gigi ed io non stiamo più insieme da un po' . Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l'uno accanto all'altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata".