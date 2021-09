Gifted - Il dono del talento: stasera su Rai1 il film con Chris Evans

In onda stasera su Rai1 alle 21:25 c'è Gifted - Il dono del talento, film drammatico del 2017 diretto da Marc Webb che vede come protagonisti l'ormai ex Captain America Chris Evans, Mckenna Grace, Octavia Spencer e Lindsay Duncan.

Gifted - Il dono del talento: Mckenna Grace e Chris Evans in una scena del film

Gifted - Il dono del talento è la storia di Frank Adler (Chris Evans), che vive in Florida e cresce da solo Mary, 7 anni, figlia della defunta sorella Diane. L'uomo vuole dare un'educazione normale alla nipote, dotata di uno straordinario talento matematico, ereditato dalla madre. La nonna Evelyn (Lindsay Duncan) vuole garantire alla bambina un'istruzione che la faccia eccellere e per questo è disposta anche a togliere al figlio la custodia della piccola, fino a ricorrere al tribunale.