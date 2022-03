Gianni Morandi, la foto dopo l'operazione: "Ci vuole pazienza, c’è di peggio…"

Gianni Morandi ha subito un grave incidente lo scorso anno, che gli ha procurato gravi danni e ustioni alla mano destra: per questo motivo il noto cantante si è sottoposto ad una nuova operazione chirurgica e, pubblicando una foto, ha provato a rassicurare i fan tramite le sue pagine social.

"23 marzo. Ieri mi sono operato alla mano destra, per ora tutto bene. Ci vuole pazienza, c'è di peggio... #fotodianna #apritutteleporte", ha scritto Morandi nella didascalia dell'immagine. I follower di Gianni hanno inondato la sezione commenti di auguri e messaggi d'affetto mentre gli amici del cantante, come Jovanotti e Mara Venier, gli hanno mandato cuori e abbracci virtuali.

"Devo interrompere per affrontare un intervento chirurgico alla mia mano destra e non so ancora quanto dovrò stare fermo ma certo non per pochi giorni", aveva scritto su Instagram qualche giorno fa, lasciando tutti molto preoccupati per il suo stato di salute.

Nel corso degli ultimi mesi Gianni Morandi ha parlato più volte della sua mano destra, gravemente danneggiata dall'incidente, rivelando che anche dopo un anno il processo di guarigione non era ancora terminato: "Ho ancora qualche problema con l'articolazione, ma le ustioni hanno un tempo di guarigione molto lungo".