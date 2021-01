Chi sono i figli di Gianni Morandi

Gianni Morandi ha avuto tre figli: Marianna e Marco, nati dal suo primo matrimonio con Laura Efrikian e Pietro, nato nel 1997, frutto del matrimonio con Anna Dan nel 2004. Laura e Gianni hanno avuto anche una primogenita, Serena, nata nel 1967, ma è vissuta poche ore.

Gianni Morandi è uno dei più grandi artisti della musica Italiana, nella sua carriera ha venduto milioni di dischi aggiudicandosi per due volte Canzonissima nel 1968 e 1969. Ha vinto una volta il Festival di Sanremo, nel 1987, con il brano Si può dare di più, interpretato insieme a Umberto Tozzi ed Enrico Ruggeri. Il cantante, battezzato come Gian Luigi, è nato l'11 dicembre 1944 a Monghidoro, un paese dell'Appennino bolognese. Gianni Morandi si è sposato due volte, la prima con Laura Efrikian nel 1966 e la seconda volta con Anna Dan nel 2004. Ecco chi sono i suoi tre figli.

Marianna Morandi

una foto di Marianna Morandi

Marianna Morandi è nata a Roma nel 1969, oggi ha 51 anni. Nel mondo della musica ha esordito da piccola, nel 1976, accanto a suo padre col brano Sei forte papà. È entrata nel mondo dello spettacolo diplomandosi presso l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma. Ha esordito a teatro con il Don Giovanni di Molière e subito dopo si è esibita ne L'avaro di Molière e in Risiko di Francesco Apolloni. Marianna ha lavorato in televisione ne La forza dell'amore, la miniserie di Canale 5 andata in onda nel 1998. Nella fiction ha lavorato al fianco del padre Gianni.

Dal 1993 al 2002 è stata sposata con il cantante Biagio Antonacci, la coppia ha avuto due figli Paolo e Giovanni. Marianna dal 2011 è diventata testimonial nella campagna La gardenia dell'Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Marco Morandi

Gianni Morandi e suo figlio Marco

Marco Morandi è nato a Roma il 12 febbraio 1974, oggi ha 46 anni. Ha studiato violino dai 5 anni ai 15 anni. Marco e alcuni amici di classe nel 1997 hanno fondato i Percentonetto con cui, passando per Sanremo Giovani, hanno partecipato al Festival di Sanremo nel 1998. Nel 1999, su Rai Uno, ha affiancato il padre nel programma C'era un ragazzo. Nel 2000 ha condotto Taratata con Enrico Silvestrin.

Sul grande schermo ha esordito nel 2001 con il film Liberate i pesci! diretto da Cristina Comencini. Nel 2002 è ritornato al Festival di Sanremo con il brano Che ne so e subito dopo ha pubblicato l'album Io nuoto a farfalla.

Nel 2004 è entrato nel cast di Gianburrasca Il Musical, nel ruolo del protagonista Giannino Stoppani. Nel 2009 viene chiamato dal canale Pokeritalia 24 a condurre poker on-line. Nel 2008 è andato in tournée in tutt'Italia interpretando brani di Rino Gaetano. Nel 2013 è ritornato a cantare con il padre nello spettacolo Gianni Morandi - Live in Arena sul palco dell'Arena di Verona.

L'8 settembre 2012 ha sposato Sabrina Laganà con la quale ha avuto tre figli.

Pietro Morandi

Pietro Morandi è nato nel 1997, ha quindi 23 anni ed è il più piccolo di casa Morandi. Pietro ha iniziato a lavorare come cassiere in Italia, poi si è trasferito all'estero, a Londra, dove ha lavorato in un negozio di alimentari, tutto questo per provare a essere sempre indipendente economicamente dalla sua famiglia

Subito dopo, seguendo le orme dei familiari, ha iniziato a intraprendere la carriera musicale ma ha preferito cambiarsi il cognome: è quindi conosciuto con il suo nome d'arte Pietro Tredici, un omaggio ai suoi migliori amici che sono appunto 13. A differenza del padre e dei fratelli Pietro è un rapper e si ispira ai principali trapper italiani. Il suo look è molto lontano da quello del mondo musicale a cui appartiene non avendo tatuaggi o piercing, forse per rispettare il volere del padre Gianni. I suoi primi successi sono arrivati grazie alla piattaforma Youtube su cui ha lanciato brani come Pizza e Fichi e Piccolo Pietro.

Intervistato da Fanpage ha spiegato perchè non ha mai voluto cantare con il padre Gianni. "Lui vorrebbe, io no. Me l'ha chiesto, però io non posso fare un featuring con mio padre, dai, mi ammazzo la carriera, mi distruggo, inizia e finisce. Troppo facile e allo stesso tempo difficile. Quando mi ascolta approva, certe cose non le capisce, però lavora nella musica da quando è ragazzino, quindi avrà un gusto musicale ben definito".