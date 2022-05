Gianluca Vacchi prima e dopo, le foto dell'influencer

Nel 2008, appena 10 anni fa, Gianluca Vacchi era un semplice imprenditore, un uomo indubbiamente ricco a livello familiare ma piuttosto ordinario per quanto concerne l'aspetto fisico: le foto del "prima e dopo" di una celebrità italiane più famose del web lasceranno i fan senza parole.

Nelle foto di un decennio fa Vacchi appare piuttosto sobrio e con un principio di calvizie: niente di quello che si vede in questi scatti sembrerebbe anticipare quello che sarebbe stato il futuro dell'influencer, tra balli, tatuaggi, palestra e video in perizoma.

A cambiare tutto per il più famoso dandy italiano sarebbe stata la decisione di dare alla sua vita più spazio al divertimento e meno al lavoro, anche se alcuni elementi di questa sua nuova personalità erano evidenti già un decennio fa, come si può vedere questa foto, dove appaiono le babbucce, lo sguardo da tentatore e un certo gusto per l'eccesso:

Gianluca Vacchi, a proposito delle critiche relative al suo aspetto, durante un'intervista recente ha dichiarato: "Sono molte di più le persone che mi vedono come un'ispirazione, rispetto a quelli che mi criticano. Ho sempre accettato le critiche in modo positivo. Come io sono libero di mostrare, loro sono liberi di criticare."