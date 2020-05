Giancarlo Magalli a Paolo Fox: “Torni da noi! In Rai entrano certi imbecilli...”

Battuta al veleno di Giancarlo Magalli durante una conversazione con Paolo Fox in diretta su Rai2. L'amatissimo astrologo è ritornato in collegamento con I Fatti Vostri dopo due settimane di assenze. Nell'auspicare un suo ritorno in studio il conduttore si è rivolto all'astrologo dicendogli: 'Ma guardi in RAI, entrano certi imbecilli'.

Giancarlo Magalli sorprende tutti con una battuta serafica a Paolo Fox. A chi si sarà riferito il conduttore? #lockdown2020 pic.twitter.com/AppFFIE26b — Caffè fou fou (@CaffeFou) May 19, 2020

Paolo Foxera finito nel mirino del web dopo che nelle sue previsioni ad inizio d'anno aveva previsto un 2020 ricco di felicità e viaggi per i vari segni zodiacali...e sappiamo tutti come è andata. Il periodo che, nonostante le previsioni di Paolo Fox, non è stato proprio felice, ha portato l'astrologo lontano, per propria scelta, dallo studio de I Fatti Vostri, ma a quanto pare il compagno d'avventura Giancarlo Magalli vuole proprio che torni, quotidianamente, al fianco suo e degli altri colleghi.

La volontà è stata espressa in maniera bizzarra e caustica con una battuta dal conduttore romano. Oggi, Fox stava leggendo il suo oroscopo collegandosi da casa quando Magalli gli ha chiesto quando avesse intenzione di tornare. "Io voglio tornare, certo, ma so che gli ingressi in RAI sono contingentati, quindi bisogna aspettare ancora un pochino", ha risposto Paolo Fox. Sentendosi dire dal conduttore "Ma guardi, in RAI entrano certi imbecilli...No, dico, entrano molte persone!". A chi si stava riferendo?

In studio non è sceso il gelo solo perché I Fatti Vostri va in onda senza pubblico, ma che il conduttore avesse fatto una gaffe lo si è capito dal pronto intervento di Michele Guardì che lo ha interrotto dicendo "Si sta riferendo al Comitato?".

Alcuni anni fa Giancarlo Magalli era stato protagonista di uno scontro epico con Adriana Volpe alla quale si era rivolto dicendole "fatti gli affari tuoi, sei proprio una rompiballe", dopo che la conduttrice aveva rivelato che il collega avrebbe festeggiato da lì a poco i settant'anni.