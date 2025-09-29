Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli: "polemica solo per andare ospite in vari programmi"

Ieri, 28 settembre, Katia Ricciarelli è stata ospite per la seconda volta consecutiva a Verissimo e, come già accaduto in passato, il suo intervento ha scatenato nuove polemiche. Il soprano ha criticato l'ex marito Pippo Baudo e ha espresso il desiderio di prendere a sberle Giancarlo Magalli per alcune sue affermazioni.

L'intervento di Katia Ricciarelli a Verissimo

La cantante lirica si è detta delusa e tradita da Pippo Baudo che non le aveva mai detto di avere un figlio: "Mi ha nascosto la verità sul figlio Alex. Doveva dirmelo prima che mi facesse dire sì al matrimonio. Lui fino in fondo mi ha detto che non ne sapeva nulla. Mi sento tradita e offesa come donna e moglie. Se me lo avesse detto lo avrei perdonato".

Katia Ricciarelli ha replicato all'accusa di Giancarlo Magalli, l'autore televisivo aveva affermato che il soprano aveva abbandonato Pippo Baudo quando il noto conduttore era ricoverato in ospedale. "Volevo dire al signor Magalli di pensare ai cavoli suoi, perché non è al corrente di molte cose. Giancarlo, sei cattivo, e glielo direi anche in faccia. Se mi chiama, non rispondo. Una sberletta gliela darei, poi magari un bacio, ma prima una sberletta", ha detto ieri Katia dai microfoni di Verissimo.

Katia Ricciarelli a Verissimo

Il lungo messaggio sui social: la risposta di Giancarlo Magalli

In conduttore e autore televisivo, ha prontamente replicato con un lungo messaggio condiviso sui suoi account social: "Cara Katia, ti rispondo su Facebook, che è uno spazio pubblico, dato che tu hai parlato di me a Verissimo. Ci conosciamo da 54 anni, dal 1971, quando ero giovane regista Rai Cultura e realizzai un servizio su di te appena premiata come nuova voce della lirica. Ti conosco molto prima di conoscere Pippo, e con lui ho avuto un'amicizia forte e duratura che non si è interrotta con la sua scomparsa", ha esordito Giancarlo Magalli.

La versione di Pippo Baudo raccontata da Magalli

"Per quanto riguarda la storia dell'ospedale - ha continuato - ho solo riferito quanto mi disse Pippo all'epoca: che tu, nonostante fossi stata avvertita, ti presentasti in ospedale solo tre giorni dopo l'operazione. Lui si infuriò e ne nacque un litigio che sfociò poi nella separazione. Questo mi disse lui, e come me lo ha detto io l'ho riportato."

La coda velenosa sulle ospitate a pagamento

Magalli ha poi concluso con una riflessione sul comportamento della Ricciarelli: "Quindi nessun attacco personale a te, ma solo il desiderio di correggere alcune imprecisioni. Tu hai detto alla Toffanin che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi".

"Possibilità che è stata offerta anche a me ma che ho rifiutato perché odio la polemica, odio avere una polemica con te e odio discutere di cose che coinvolgono anche Pippo ora che purtroppo non c'è più. Detto questo ricambio le tue sberle con un abbraccio e spero che tutto finisca qui".