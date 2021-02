Giancarlo Giannini, la giacca giocattolo di Robin Williams e altre invenzioni: “Sono perito elettronico”

L'attore Giancarlo Giannini ha raccontato in un'intervista la sua passione per l'elettronica e della giacca di Robin Williams in Toys, da lui inventata, ma anche di altre invenzioni particolari.

Catch-22: Giancarlo Giannini in una scena della serie

L'attore Giancarlo Giannini ha raccontato in un'intervista la sua passione per l'elettronica, che inizialmente doveva essere un vero e proprio lavoro e della giacca di Robin Williams nel film Toys, da lui inventata. Parlando con Gloria Satta sulle pagine di MoltoFuturo, Giannini ha infatti spiegato che inizialmente la sua vita doveva essere molto diversa: "Sono innanzitutto perito elettronico, ho fatto l'attore per caso." Diplomato in elettronica all'istituto tecnico "Alessandro Volta" di Napoli, doveva recarsi in Brasile per un incarico professionale, ma prima di partire accompagnò un amico a dei corsi amatoriali di recitazione, e si fece sedurre anche lui dall'arte scenica.

Giancarlo Giannini, travolti da un insolito talento

Giancarlo Giannini con in mano il Pardo consegnatogli dal festival di Locarno

Questo però non ha impedito a Giancarlo Giannini di continuare a esercitare la propria passione, tra giocattoli inventati per i figli e una componente importante del film Toys - giocattoli di Barry Levinson: la famosa giacca indossata da Robin Williams. Questo il commento di Giannini: "Proposi a Levinson il mio giubbotto che emetteva suoni in sei lingue diverse compreso il giapponese e, attraverso i microchip, reagiva ai movimenti del corpo. Per realizzarlo ho dormito pochissimo, ma la parte più difficile è stata far brevettare negli USA la mia invenzione che, alla fine delle riprese, Robin Williams volle tenere per sé." Lavoro e passione sono stati uniti anche durante il lockdown, a detta dell'attore: "Ho rimesso in funzione otto registratori elettronici a nastro: mi sono sempre stati utilissimi per incidere le battute in inglese dei miei film e riascoltarle in auto."

Negli anni, spiega Giancarlo Giannini ha inventato "Tanti giocattoli per i miei figli. Un portachiavi sensibile al tocco delle dita: si illumina al buio e indica quale chiave usare. Insieme con un guanto che produceva musica, provai a brevettarlo in Cina, ma non andò a buon fine. Poco male, ho continuato a divertirmi in casa. I miei figli da piccoli mi aspettavano con il cacciavite in mano, pronti a smontare e rimontare gli oggetti"

Giancarlo Giannini: 'Quando recito fingo. Non parlate di realtà'

Giancarlo Giannini è tra i più apprezzati attori e doppiatori del nostro paese, con un notevole percorso internazionale: ha recitato in produzioni statunitensi e britanniche come Hannibal, Man on fire - Il fuoco della vendetta e Casino Royale. Come doppiatore è invece noto in quanto voce ufficiale di Al Pacino dal 1992 (dopo averlo già doppiato sporadicamente negli anni Settanta e Ottanta), e in più occasioni ha anche prestato la voce a Jack Nicholson, Michael Douglas e Malcolm McDowell.