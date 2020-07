Giancarlo Esposito: la pagina Wikipedia dell'attore "boicottata" è esilarante

La pagina Wikipedia di Giancarlo Esposito, star di Better Call Saul e The Mandalorian, è stata boicottata con effetti esilaranti.

Per alcune ore le informazioni sulla star erano state totalmente cambiate fin dal nome di battesimo dell'attore.

Sul sito internet si poteva leggere: "Giancarlo Giuseppe Alessandro pierpaolo Gerozzo Peppin Esposito noto come Giancarlo Esposito (Copenhagen, 26 aprile 1958) è in attore statunitense".

La biografia proseguiva dichiarando che l'attore ha "lavorato presso "pescheria da mirella" ha fatto gavetta di volantinaggio dal suo datore di lavoro Gianluca".

La descrizione modificata si interrompeva dopo l'elenco dei suoi progetti più famosi.

Per ora non è chiaro il motivo per cui Giancarlo Esposito è stato al centro del bizzarro attacco online o se ci sia un possibile collegamento con Far Cry 6, il videogioco in cui interpreterà il malvagio Anton e annunciato ieri durante l'evento Ubisoft Forward.

Attualmente la pagina Wikipedia è tornata priva di errori o battute ironiche e bisognerà attendere per scoprire se qualcuno svelerà i motivi degli assurdi cambiamenti.

