Far Cry 6: il trailer e la data di uscita del videogioco

Far Cry 6 è stato presentato ufficialmente all'evento Ubisoft Forward, durante il quale è stato mostrato il trailer ed stata confermata la data di uscita: 18 febbraio 2021. Nel video esteso presentato da Ubisoft il protagonista è il villain Anton, il dittatore che spiega al giovane Diego, suo potenziale successore, come si deve cercare di mantenere l'ordine e gestire la violenza.

La sinossi uffiale del sesto capitolo di Far Cry dichiara: "Benvenuti a Yara, un paradiso tropicale congelato nel tempo. Essendo il dittatore di Yara, Anton Castillo ha intenzione di riportare la sua nazione alla gloria precedente a tutti i costi mentre suo figlio, Diego, segue il suo sanguinoso esempio. La loro spietata oppressione ha ridato forza a una rivoluzione".

Il videogame era uno dei titoli più attesi dai fan e l'evento organizzato in streaming da Ubisoft non ha deluso le aspettative mostrandone le prime sequenze e il livello raggiunto dal punto di vista grafico.

Nei prossimi mesi verranno condivisi ulteriori dettagli e curiosità per la gioia degli appassionati del franchise di grande successo.

I giocatori che acquisteranno il videogioco per PlayStation 4 avranno gratis la copia per PlayStation 5.