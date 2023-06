Giancarlo Esposito nel cast del film di Radio Silence ispirato ai mostri Universal

Giancarlo Esposito sarà uno dei protagonisti del nuovo film legato ai mostri Universal realizzato da Radio Silence.

Il progetto dovrebbe arrivare nei cinema il 19 aprile 2024 e, per ora, i dettagli della trama sono riservati.

Il team e il cast del progetto

Okja, il Frank Dawson di Giancarlo Esposito

Nel cast del film, ancora senza un titolo ufficiale, oltre a Giancarlo Esposito, ci sono anche Melissa Barrera, Alisha Weir, Dan Stevens, Kevin Durand, Kathryn Newton, Angus Cloud e Will Catlett.

Alla regia ci sono Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, che hanno portato al successo i recenti capitoli di Scream. Nel team della produzione ci sono anche Chad Villella, William Sherak, Paul Neinstein e James Vanderbilt di Project X Entertainment.

La sceneggiatura è firmata da Stephen Shields, con delle revisioni di Guy Busick.

Giancarlo Esposito ha recentemente recitato nelle serie tv Better Call Saul e The Mandalorian. Prossimamente l'attore darà voce ai personaggi in Electric State dei fratelli Russo e nel lungometraggio animato Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.