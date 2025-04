Gialappa Show, la terza puntata stasera su TV8: Francesca Fialdini co-conduttrice accanto al Mago Forest

Questa sera, lunedì 14 aprile alle 21.30, su TV8 e in simulcast su Sky, torna il GialappaShow con la sua terza puntata in prima visione assoluta. Al fianco del Mago Forest alla conduzione per una sera ci sarà Francesca Fialdini, volto noto della Rai, pronta a mettersi in gioco nel programma firmato Gialappa's Band. Dopo le ultime polemiche sulle imitazioni, cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova puntata dello show più irriverente di tutti?

Francesca Fialdini co-conduttrice per una sera al GialappaShow

Francesca Fialdini

Sul palco del GialappaShow abbiamo visto già Elodie e Federica Pellegrini fare da spalla al conduttore Mago Forest. Nella puntata di questa sera è il turno di Francesca Fialdini: per una sera, la giornalista e conduttrice di Da noi... a ruota libera abbandona i toni più seri per immergersi nel mondo surreale e imprevedibile della Gialappa's Band. Pronta a portare un tocco di eleganza e complicità in mezzo a sketch e improvvisazioni comiche.

Anticipazioni e ospiti della puntata del 14 aprile

La Gialappa's e il Mago Forest

La serata parte subito col botto al GialappaShow: Miriam (alias Brenda Lodigiani) e Giorgio Panariello bussano al citofono per dare il via alla festa. A seguire, una sigla dal sapore anni '80 ispirata a Stranger Things coinvolge tutto il cast. I Neri per Caso ci mettono la colonna sonora con Cuoricini e una versione emozionante di Ain't No Sunshine, accompagnati da Shablo, Joshua, Tormento e altri musicisti.

Spazio poi a I Bellissimi di TV8 con Marcello Cesena, Carla Signoris ed Emanuela Folliero. E non è finita: Raul Cremona, Edoardo Ferrario nei panni di Maicol Pirozzi, Ubaldo Pantani (in versione Bruno Vespa) e Max Giusti (tra Cannavacciuolo e De Laurentiis) completano il cast. Risate garantite anche con Giulia Vecchio e la sua Robba de donne.

La Gialappa's Band e l'ironia che non si ferma mai

Tra clip da commentare, tormentoni del web e calcio internazionale, la Gialappa's Band è pronta a dire la sua con il solito stile irriverente. E mercoledì si replica: torna Gialappa's Night dopo Real Madrid-Arsenal.

GialappaShow continua a essere un concentrato di comicità tutta italiana. Francesca Fialdini e Mago Forest saranno all'altezza del caos comico della Gialappa? La risposta questa sera su TV8 e in streaming su NOW.