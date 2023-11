Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, conduttrice, cast e ospiti del 27 novembre

Questa sera, 27 novembre, alle 21:30, su TV8 e in contemporanea su Sky Uno, con la possibilità di streaming su NOW, ci sarà un nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa's Band condotto da Mago Forest. Stasera nel ruolo di co-conduttrice ci sarà Rose Villain.

GialappaShow del 27 novembre

Conduttrice e Ospiti

Dopo Ellen Hidding, Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Greta Scarano, Rocio Munoz Morales e Martina Colombari. , questa settimana accanto al Mago Forest alla conduzione di GialappaShow ci sarà un personaggio del mondo della musica: la cantautrice Rose Villain, pseudonimo di Rosa Luini.

Il protagonista indiscusso della puntata sarà Claudio Santamaria, che prima si trasforma nel meditatore culturale del Mago Forest, traducendo le sue battute dall'italiano all'inglese. Successivamente, duetterà sul palco con i Neri per Caso su Englishman in New York, il celebre brano di Sting. Infine l'attore, attualmente nelle sale con Elf Me, si calerà nei panni del mentore del fachiro Tandoori, alias Alessandro Betti, qui la nostra recensione di Elf Me.

Tra gli ospiti d'eccezione, Cochi si esibisce sul palco con i due Cin Cin.

Le esibizioni del cast del programma

Gigi ritornerà a interpretare Tiziano Ferro, eseguendo a modo suo Imbranato e duettando con Rose Villain su Mila e Shiro - Due cuori nella pallavolo.

L'entrata in scena esilarante dell'androide Ester Ascione, alias Brenda Lodigiani, è da non perdere: si presenterà sul palco in versione trapper con un tatuaggio visibile sul viso, una ferita dell'anima come la definisce lei stessa.

Sempre Brenda Lodigiani, questa volta nei panni di Miriam senza peli sulla lingua, è protagonista di un nuovo fuori onda, e stavolta a farne le spese è Rose Villain.

Valentina Barbieri nel frattempo, interpreterà prima Ilary Blasi, commentando la puntata dal divano di casa, per poi fare irruzione in studio come Madame.

A impreziosire ulteriormente la puntata, le nuove imperdibili puntate di Sensualità a Corte e MonsterChef con Simona Garbarino e Marcello Cesena; 4 Motel in cui Ubaldo Pantani è affiancato da Giorgio Mastrota e Tentescion Ailand e 4 Amici al Bar.

Non mancheranno, come sempre, i filmati commentati dalla Gialappa's, tra cui quelli di Ex on the Beach Italia, Il Castello delle cerimonie e MasterChef.