Gialappashow stasera su TV8: anticipazioni, presentatrice, cast e ospiti del 21 novembre

Stasera su TV8 e, in simulcast, su Sky Uno e in streaming su NOW, alle 21:30, va in onda la seconda puntata della seconda stagione di GialappaShow. Alla guida del programma torna Mago Forest, indiscusso padrone di casa che ogni settimana sarà affiancato da una co-conduttrice diversa.

GialappaShow del 21 novembre

Dopo Ellen Hidding, Ivana Mrázová, Sabrina Salerno, Greta Scarano e Rocio Munoz Morales, questa settimana vicino al Mago Forest alla conduzione c'è Martina Colombari.

Ospite d'eccezione è Maccio Capatonda che avrà il compito di alzare il tasso di comicità di una puntata particolarmente frizzante. Ditonellapiaga è la cantante che questa settimana duetterà con i Neri per Caso.

Negli studi del programma della Gialappa's Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci ci saranno Annalisa alias Brenda Lodigiani, Madame aka Valentina Barbieri e Gigi & Ross, che, dopo aver incontrato la scorsa settimana gli originali, anche questa settimana vestiranno i panni di Colapesce e Dimartino.

Il cast del programma

Sul palco anche il resto del cast, tra cui Toni Bonji, impegnato nel triplo ruolo di Demotivatore, del populista Oklahoma, e del Dottore Della Monaca, medico dello sport. E ancora Stefano Rapone, Antonio Ornano e Alessandro Betti.

Ad impreziosire la puntata, inoltre, le imperdibili nuove puntate di Sensualità a Corte, 4 funerali, e Tentescion Ailand.

Anche questa sera non mancheranno i divertenti filmati commentati dalla Gialappa's, che prendono di mira i programmi TV, le competizioni sportive e le nuove tendenze del web. Una serata ricca di spettacolo e satire da non perdere!