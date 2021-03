Giacomo Ferrara sostiene Zerocalcare: "certe scene attoriali della DC in effetti..."

Anche Giacomo Ferrara si è schierato dalla parte di Zerocalcare nel sostenere che alcuni film dell'universo DC non siano proprio riusciti. In particolare l'attore ha proprio criticato alcune scene attoriali.

È già un hot topic del nostro Ultrapop Festival 2021: "odio e amore" per i film della DC. Dopo Zerocalcare, anche Giacomo Ferrara si schiera dalla parte di chi non ha amato tutte le pellicole prodotti dalla Warner Bros.

Sui canali Twitch di Ultrapop Festival si è scatenato dibattito caldo, dopo che Zerocalcare ha dichiarato di disprezzare i film della DC. Ma a quanto pare non è l'unico a pensarla così: anche Giacomo Ferrara (che è tra l'altro anche un grande fan di Zerocalcare, NdR) ha sostenuto la stessa idea del fumettista.

"Devo confessare che trovo discutibili alcune scelte attoriali che hanno fatto per i film della DC", ha ammesso Giacomo. "Per me rimangono insuperabili i "vecchi" Superman, era il mio supereroe preferito. Ultimamente non lo so quale potrebbe essere il mio eroe preferito tra lui e Batman, proprio perché l'ultimo Superman non mi fa impazzire come attore."

Eppure lo Spadino di Suburra ha comunque dichiarato di apprezzare moltissimo i film sui supereroi. "Quando non so che vedere o mentre cucino o mangio, metto un film sui supereroi. I miei riferimenti sono Rick and Morty, BoJack Horseman e i film della Marvel o della DC. Non ho una preferenza, mi vedo tranquillamente Thor, i film sugli Avengers, tutto. Il mio eroe preferito Marvel? Scelgo Iron Man. Per me Captain America è un po' "moscio". Iron man invece è un buono borderline, ha alcuni aspetti che lo avvicinano a un cattivo".

