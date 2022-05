Gia Coppola sarà la regista di un documentario sui fan delle boyband intitolato Superfans: screaming. crying.

La regista Gia Coppola si metterà alla prova con un documentario in occasione del progetto Superfans: screaming. crying. throwing up.

Gia Coppola sarà la regista di un documentario su i fan delle boyband, un progetto di cui sarà produttrice in collaborazione con Jason Bateman e Michael Costigan.

Il progetto si intitola, per ora Superfans: sceeaming. crying, throwing up, e si ispira a un saggio scritto dalla giornalista, e fangirl, Maria Sherman.

Il documentario tratto da Larger Than Life: A History of Boy Bands from NKOTB to BTS, come suggerisce il titolo, avrà al centro i fan delle boyband più famose come One Direction, Backstreet Boys, NSync, New Kids on the Block e BTS.

Il primo progetto non di finzione diretto da Gia Coppola esplorerà l'ossessione e la devozione dei fan che trasformano le boyband in franchise miliardari che dominano le classifiche di vendita e i fenominei culturali. Il documentario si addentrerà a fondo nelle esperienze dei fan, nei movimenti e nei mercati degli anni '80, '90 e 2000, oltre a riconoscere l'importanza e il potere dei superfan.

Tra gli elementi principali di Superfans ci saranno i fan dei One Direction e la BTS Army, che hanno sostenuto movimenti a favore della comunità LGBTQIA+ e dell'organizzazione Black Lives Matter, avendo così un impatto

tangibile e importante sulla cultura.

Gia Coppola ha dichiarato: "Sono una fangirl orgogliosa, quindi l'opportunità di tradurre il libro contemporaneo, tagliente e divertente di Maria in un documentario, un formato in cui volevo immergermi da tempo, è incredibilmente eccitante. Sono elettrizzata per la collaborazione con gli esperti partner creativi di Aggregate e XTR".

Sherman ha aggiunto: "Quando ho iniziato circa cinque anni fa Larger Than Life, la mia ambizione era di scrivere qualcosa che rendesse giustizia ai fan delle boy band, per celebrare il loro entusiasmo, l'innegabile influenza e la gioia. Raccontare la storia sullo schermo sembrava una completa fantasia. Superfans: screaming. crying. throwing up non potrebbe avere un titolo più appropriato".