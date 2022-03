Ghostbusters: Spirits Unleashed, il nuovo videogioco di IllFonic uscirà nel 2022

Ghostbusters: Spirits Unleashed, il nuovo videogioco di IllFonic, uscirà per PC, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One prima della fine di quest'anno.

Ghostbusters: Spirits Unleashed, il nuovo videogioco 4v1 "caccia o infesta" realizzato dagli esperti di gaming di IllFonic, uscirà a bordo della Ecto-1 verso la fine del 2022 per PC nell'Epic Games Store, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Ghostbusters 3: la prima immagine della Ecto-1

Diventa subito uno dei Ghostbuster insieme a quattro amici al fine di iniziare ad inseguire dei terribili fantasmi che terrorizzano i luoghi pubblici, lavora di squadra per trovare il Fantasma, colpiscilo con il blaster protonico e al momento giusto lancia la trappola! Riporta la calma tra i cittadini e blocca il Fantasma prima che infesti tutta la zona.

Oppure puoi giocare come Fantasma, spaventando i cittadini in varie location e, grazie all'abilità di volare e teltrasportarti attraverso le fenditure, non dovrai mai avere paura dei Ghostbuster. Impossessati degli oggetti che trovi in ogni stanza per sfuggire ai Ghostbusters e spaventare i passanti; ifesta tutte le location a disposizione impersonando uno dei tanti Fantasmi, ognuno con le sue abilità.

Ghostbusters: un'immagine del raduno di fantasmi

Preparati per ogni missione nella mitica Firehouse, personalizzando il tuo Ghostbuster o Fantasma, aggiornando l'equipaggiamento o le abilità, e allenandoti a sparare con con il blaster protonico e i suoi aggiornamenti. Parla con Winston Zeddemore, con la voce di Ernie Hudson, e scegli le missioni da svolgere. Incontra alcuni vecchi amici come il mitico Ray Stantz (Dan Aykroyd), pronto a dispensare consigli speciali nella Libreria Occulta di Ray.

"Ghostbusters è una delle IP più amate nel mondo, perciò abbiamo fatto il massimo per creare un prodotto speciale e accessibile a tutti gli appassionati," ha dichiarato Charles Brungardt, CEO di IllFonic. "Se sei un appassionato dei film o dei videogiochi multiplayer asimmetrici, questo è il gioco per te."